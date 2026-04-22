יאיר לפיד , נולד ב 1963 והוא בנם של העיתונאי והפוליטיקאי יוסף (טומי ) לפיד והסופרת והמחזאית שולמית לפיד.

נשוי לאשת התקשורת ליהיא לפיד ולהם שני ילדים ( לבד מילד נוסף שיש ליאיר לפיד מנישואים קודמים לתמר פרידמן).

את דרכו התחיל כסופר, עיתונאי, עורך, מחזאי, תסריטאי, פזמונאי, מנחה טלוויזיה ושחקן קולנוע.

בשנת 2012 נכנס לפוליטיקה עם הקמת מפלגת "יש עתיד" והפך למנהיג האופוזיציה.

כיום הוא מוביל את המחנה הממלכתי והמתון בפוליטיקה הישראלית ומתמודד להחלפת ממשלת נתניהו.

לפיד נחשב לאחד המועמדים המובילים לראשות הממשלה. הוא מציג עצמו כמנהיג מרכזי, מתון ואחראי שיכול להוביל את ישראל לעידן חדש. בנאומיו הוא מתמקד בנושאים כלכליים, חברתיים וביטחוניים, ומבקר בחריפות את מדיניות הממשלה הנוכחית. ללפיד השקפת עולם ליברלית בנושאי דת ומדינה, והוא תומך בשאיפה להפרדת הדת מהמדינה

במהלך הקדנציה האחרונה, לפיד הוביל יוזמות חשובות כמו חוק הגיוס, שנועד להגדיל את שיעור החרדים המשרתים בצה"ל. הוא גם קרא בעקביות להחלפת ממשלת נתניהו, בטענה שהיא אינה כשירה להוביל את ישראל. לפיד מציג עצמו כאלטרנטיבה מרכזית וממלכתית לשלטון הנוכחי.

בבחירות האחרונות, מפלגת "יש עתיד" בראשות לפיד זכתה ב-17 מנדטים, והפכה למפלגה השנייה בגודלה בכנסת. לפיד מקווה להוביל קואליציה חלופית שתחליף את ממשלת נתניהו בעתיד הקרוב והוא נחשב לאחד השחקנים המרכזיים בזירה הפוליטית הישראלית.