בהתפתחות משמעותית במשבר הפוליטי, הגיש הערב (רביעי) יו"ר הקואליציה אופיר כץ הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25, יחד עם כל ראשי סיעות הקואליציה (לשעבר). על פי ההצעה, תאריך הבחירות ייקבע במהלך הדיונים בוועדת הכנסת.

המהלך מגיע לאחר שהקואליציה הגיעה למבוי סתום והורידה את כל החוקים שהיו אמורים לעלות להצבעה היום מסדר היום. כידוע, ההחלטה הגיעה בעקבות ההכרעה הדרמטית של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שליט"א, שהורה לחברי הכנסת של דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. שליטה בלוחות הזמנים על פי הנמסר, הקואליציה בחרה להניח את ההצעה בעצמה במטרה לשלוט בתהליך ובלוחות הזמנים של הליך הפיזור. צעד זה מגיע לאחר שהאופוזיציה הייתה מעוניינת להניח הצעת חוק דומה, אך הקואליציה ביקשה לקבוע את התנאים והמועדים בעצמה.

יצוין כי טרם הוחלט איזה תאריך פיזור יירשם בחוק, והדבר ככל הנראה יקבע בתיאום בין ראשי גוש הימין לבין המפלגות החרדיות.

על פי דיווחים, יהדות התורה מעוניינת שהבחירות יתקיימו בתאריך 1.9, ש״ס מעוניינת בתאריך 15.9 שיוצא מיד לאחר חודש אלול – מהלך שלהערכתם יתמרץ מצביעים לצאת לקלפי. עם זאת, בתאריך בו ש"ס מעוניינת קיימת בעיה משום שיש חשש שספירת המעטפות הכפולות תימשך עד יום כיפור. גם ועדת הבחירות המרכזית כבר החלה להעביר מסרים שהתאריך הזה בעייתי מבחינתם. ראש הממשלה נתניהו מעוניין לדחות את המועד ולקיים את הבחירות בתאריך 27.10.

המהלך הפרלמנטרי הצפוי

הצעת החוק לפיזור הכנסת תעלה תחילה להצבעה בקריאה טרומית במליאת הכנסת ביום רביעי הבא. אם תעבור, היא תועבר לוועדת הכנסת שם יתקיים משא ומתן על מועד הבחירות הסופי.