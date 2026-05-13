בבלי
"שכב ללא דופק"

אלימות ללא הפסקה: בן 30 נרצח ביריות בתחנת דלק בנתניה | צפו

גבר כבן 30 נרצח ביריות בתחנת דלק בנתניה | צוותי מד"א ביצעו פעולות החייאה אך נאלצו לקבוע את מותו במקום (בארץ)

תיעוד מהזירה (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

גבר כבן 30 נרצח ביריות בתחנת דלק בנתניה. חובשים ופראמדיקים של העניקו לו טיפול רפואי וביצעו בו פעולות החייאה, שבסופן נאלצו לקבוע את מותו.

פראמדיקית מד"א אוריאן לוקץ קינן וחובשי רפואת חירום במד"א יונתן ינקלביץ ומאור בראנץ סיפרו כי כשהגיעו למקום הבחנו בגבר שוכב על הרצפה ללא דופק וללא נשימה.

לדבריהם, "מיד התחלנו בביצוע פעולות החייאה מתקדמות שכללו הנשמות ומתן תרופות, אך לצערנו לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

המקרה מצטרף לאירועי אלימות רבים שאירעו לאחרונה, בתוכם אירוע דקירת קטין בן 16 שקרה אתמול, סמוך לפיצרייה בטירת כרמל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה ופלילים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר