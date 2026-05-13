"אמנת הליכוד": חבר הכנסת משיק קמפיין נגד לומדי התורה

בצל סערת חוק הגיוס ולקראת הפריימריז הצפויים בליכוד, משיק ח"כ דן אילוז קמפיין חדש תחת השם "אמנת הליכוד". אילוז קורא למתפקדי התנועה לחתום על אמנה המדגישה את ערכי היסוד של המפלגה, כפי שלטענתו הם מעוגנים בחוקת הליכוד.

הקמפיין מגיע על רקע מתחים פנימיים בליכוד סביב נושא גיוס לומדי התורה, כאשר אילוז טוען כי גורמים בתוך התנועה "סוטים מערכי הליבה של המפלגה" לדעתו, ונוטים לתמוך בחוק להסדרת מעמד לומדי התורה. שלושה עמודי תווך לפי אילוז, האמנה מבוססת על שלושה עקרונות מרכזיים הכתובים במסמכי היסוד של הליכוד: כלכלה חופשית ושוק תחרותי, שוויון בנטל וגיוס לצה"ל לכולם, ושלמות הארץ ושמירה על המולדת. "לא אני המצאתי את הערכים האלה", הדגיש, "כל נבחר ציבור במחנה שלנו הצהיר שאלו הן עמדותיו והתחייב לפעול לאורן". משבר חסר תקדים: הקואליציה התרסקה במליאה לאחר הנחיית הגר"ד לנדו יוני גבאי | 15:01 הסודות מהחדר הסגור: כך נבחר המראיין של נתניהו בתכנית הפופולרית יאיר טוקר | 17:17 בהודעתו, תקף אילוז באופן ישיר את מי שמקדם לדבריו "אג'נדות של שמאל כלכלי" ופועל לפטור מגיוס. "מי שמקדם אג'נדות של שמאל כלכלי, מי שפועל לפטור מגיוס, ומי שמרכין ראש מול לחצים, הוא זה שנוטש את הדרך המקורית שלנו", הבהיר.

אילוז, הידוע בעמדותיו הקיצוניות כנגד לומדי התורה, ממשיך להוות קול ביקורתי בתוך המפלגה. בעבר תקף את הסיעות החרדיות בטענה שהן "סוחטות באיומים" ודרש שלא להניח חוק גיוס חדש כל עוד החרם החרדי נמשך. "הם איימו לפזר את הכנסת ערב תקיפת ישראל באיראן", טען אילוז בעבר, "זו סחיטה באיומים. בריונות פוליטית".

קריאה למתפקדים

בסיום הודעתו, הזמין אילוז את מתפקדי הליכוד להיכנס לאתר ולחתום על הערכים מחדש. "אנחנו לא מתפשרים על המצפן הלאומי שלנו", הדגיש, "בואו נראה לכולם מי באמת שומר על הדרך".

נותר לראות האם הקמפיין ישפיע על המתפקדים בפריימריז הצפויים, ומה תהיה תגובת ראש הממשלה ובכירי המפלגה למהלך.