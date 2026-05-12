תיעוד מקומם מהכלא בצפון: מה צייר האסיר בתוך חדר השירותים?

אירוע מקומם ומטלטל נחשף בבית הסוהר 'צלמון' שבצפון, שם אותר צלב קרס שצויר על קיר בחצר הטיולים של אחד מאגפי הכליאה. הגילוי התרחש במהלך סיור שגרתי של לוחמי הכליאה במתקן, שהופתעו לגלות את הסמל הנאצי המזוהה עם תקופות אפלות בהיסטוריה היהודית, כשהוא מתנוסס על קירות המבנה.

מיד עם גילוי הסמל, פתחו בשירות בתי הסוהר בבדיקה מקיפה שכללה שחזור של מצלמות האבטחה המתעדות את חצר האסירים מסביב לשעון.

בתיעוד נראה בבירור אסיר, בעל אזרחות זרה, כשהוא ניגש לאזור המעבר הסמוך לתאי השירותים בחצר, מוודא שאיש אינו מבחין בו, ומשתמש בחפץ כהה כדי לצייר את צלב הקרס על הקיר הלבן, בסמוך לצינורות המים.

התיעוד אינו מותיר מקום לספק: האסיר נראה כשהוא עומד על קצות אצבעותיו כדי להגיע לגובה מסוים על הקיר, ומשלים את הציור הפוגעני בתוך שניות ספורות. מיד לאחר זיהויו, פשטו לוחמי הכליאה של יחידת הביטחון בבית הסוהר על תאו של האסיר. בסרטון שפורסם נראים הסוהרים, כשהם מצוידים במיגון מלא, פורצים את דלת התא, שולפים את האסיר ומובילים אותו כשהוא כבול להמשך בירור ודין משמעתי.

מדובר באירוע חריג שמעורר תגובות קשות במערכת הכליאה, במיוחד לאור הרגישות הציבורית והיהודית הנלווית לשימוש בסמלים נאציים במדינת ישראל. שירות בתי הסוהר פועל באופן עקבי לשמירה על המשמעת והסדר בתוך הכתלים, ואירועים מסוג זה נתפסים לא רק כהפרת משמעת, אלא כפגיעה חמורה ברגשות הסוהרים והאסירים האחרים כאחד.

בדוברות שב"ס הגיבו לאירוע ומסרו כי הארגון רואה בחומרה רבה כל ביטוי של הסתה, הצגת סמלים פוגעניים או כל התנהגות אחרת המערערת את המשילות והסדר בתוך מתקני הכליאה. "נמשיך לפעול בנחישות ובאפס סובלנות נגד כל אסיר שינסה לפגוע בביטחון המתקנים או להסית באמצעות סמלים פוגעניים", נמסר מהארגון. האסיר המדובר כבר הועמד לדין משמעתי מחמיר וצפוי להיענש בהתאם לחומרת המעשה.