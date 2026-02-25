ניצחון סוחף לחופש העיתונות בבית המשפט | השופטת דחתה תביעת לשון הרע של עורך הדין וקבעה: כלי תקשורת המפרסם הודעת דוברות רשמית נהנה מהגנה מלאה, גם אם התוכן פוגעני או שנוי במחלוקת | פסק דין שמשמח עיתונאים ומדאיג תובעים (חוק ומשפט)
ניקולאס מאדורו, נשיא ונצואלה לשעבר, ממתין למשפט פדרלי בניו יורק על אשמות טרור וסחר אסור - ועכשיו מאות פליטים וונצואלנים שולחים לו מכתבים, ממים ושירים סאטיריים, שמפנים לו לעג וכאב אישי | החוק האמריקאי מאפשר לשלוח מכתבים לאסירים כל עוד אינם כוללים איומים, וכך הקמפיין מגיע עד לתא (חדשות בעולם)
בעקבות ביקורו המצמרר של האדמו"ר מסאטמר בכלא אוטיסוויל לפני מספר שבועות, הגיע מנהל הכלא הראשי, יחד עם בכירי בית הסוהר לביקור היסטורי במרכז החסידות במונורו | הפקידים סיירו במוסדות הקודש ושיאו של הביקור היה המעמד בבית הרבי, כשזכה להבטחה דרמטית ממנהל הכלא: 'שחרור האסירים לשבתות ולשמחות, ושיפור דרסטי בכשרות' | הפרטים והתיעוד (חרדים)
בחצר בית הסוהר "לי" בדרום קרוליינה, הבחין סוהר ברחפן שהשליך חבילה חשודה לשטח המוסד | בתוך החבילה נמצאה ארוחה עמוסה | דוברת שירות בתי הסוהר, כריסטי שיין, ציינה כי "אפשר לנחש שהאסירים שציפו לחבילה יצאו קצת ‘עצבניים’" (בעולם)
לרגל יום ההילולא של הקודש סבא משפולי זצ"ל שחל בתאריך ו’ תשרי – 'בבלי' עם שורות קצרות על דמותו הפלאית של צדיק יסוד עולם שמסר נפשו עבור כלל ישראל, על ריקודו המפורסם שבקע רקיעים ועזרתו ליהודים שירדו לשאול תחתיות | "בדרך ישראל סבא" (יהדות ואקטואליה)
שעות לאחר התקיפה הישראלית בצנעא, עיתונאי תימני מעלה חשש לגורלו של לוי מרחבי, מאחרוני הקהילה היהודית בתימן שעצור כמעט עשור בידי החות'ים בגין הברחת ספר תורה | אל מושקי כתב: "חושש לגורלו של היהודי לוי מרחבי שעצור בבתי הכלא של צנעא מאז 2016 אחרי שמתקן של מנגנון הביטחון והמודיעין וכלא נוסף הופצצו על ידי ישראל" (חדשות)
ביקור מפתיע ומעורר רגש: הרה"צ רבי ישראל מנחם אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, הגיע לביקור בזק באנטווערפן, במהלכו ביקר ביקור מיוחד בכלא המקומי לחיזוק חסיד גור | הביקור נערך בליווי רב בתי הכלא המקומיים הגה"צ רבי אשר חיים שטרנבוך, חותנו של הרבי מסאדיגורה (חסידים)
שני זרים, אסירים לשעבר במערכת הכליאה הסינית האכזרית, שרדו כדי לספר את הזוועות שעברו בבית הכלא של המפלגה הקומוניסטית | "שיטת הנקודות", התעללות פסיכולוגית, הרעבה ומניעת מקלחת - הם רק מעט מזעיר ממה שעברו האסירים שמצאו את עצמם בצד הלא נכון של הסורג | כדרכן של מדינות טוטליטריות, רק מעט מהמידע הפנימי זולג החוצה. באורח נדיר, הידיעה שתוארה ב-BBC הגיעה באמצעות מסכת קורונה חצויה (מגזין כיכר)