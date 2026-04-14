מפוקח נמלט מהשימוע ונתפס בגינה ציבורית בת"א

מפוקח של יחידת 'מעוז' בשירות בתי הסוהר, האמונה על הפיקוח האלקטרוני באגף חלופות הכליאה, ניצל רגע של חוסר תשומת לב ונמלט במהלך המתנה לשימוע שנקבע לו בעקבות הפרה שביצע. האירוע התרחש בימים האחרונים והסתיים בתפיסה מהירה של הנמלט.

כידוע, יחידת 'מעוז' מופקדת על מעקב אחר מפוקחים הנמצאים תחת פיקוח אלקטרוני כחלופה למאסר בפועל. המפוקח האמור היה אמור להתייצב לשימוע בעקבות הפרה של תנאי הפיקוח, אך במהלך ההמתנה החליט לנסות את מזלו ולברוח מהמקום.

פעולות איתור מיידיות

בלשי היחידה לא התמהמהו ופעלו באופן מיידי עם קבלת הדיווח על הבריחה. הם ביצעו פעולות איתור ומעקב ממוקדות, תוך שימוש בכלים מקצועיים ובשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה נוספים. הפעילות המהירה והמקצועית נשאה פרי תוך זמן קצר במיוחד.

על פי הנמסר מדוברות שב"ס, המפוקח אותר בגינה ציבורית באזור התחנה המרכזית בתל אביב. הבלשים זיהו אותו, ביצעו את מעצרו בצורה מקצועית והעבירו אותו להמשך טיפול בבית המעצר תל אביב, שם ייבחן המשך הליך המעצר שלו.

מסר ברור למפרים

בשירות בתי הסוהר הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות לאכיפת תנאי הפיקוח, לאיתור מפרים ולחיזוק המשילות הכליאתית וביטחון הציבור. המסר ברור: כל ניסיון בריחה או הפרה של תנאי הפיקוח יטופל במהירות ובנחישות, תוך שימוש בכל האמצעים העומדים לרשות היחידה.

יצוין כי יחידת 'מעוז' פועלת במסגרת חטיבת חלופות הכליאה של שב"ס ומופקדת על מעקב אחר מאות מפוקחים ברחבי הארץ. הפעילות המקצועית של הבלשים והיכולת לאתר נמלטים תוך זמן קצר מהווה גורם מרכזי בהצלחת המערכת ובשמירה על ביטחון הציבור.