שבועיים לחג הפסח, הגיע הרה"צ רבי חיים מאיר טווערסקי, בנו הצעיר של האדמו"ר מסקווירא, לביקור חיזוק נדיר בין כותלי הכלא 'פורט דיקס' שבניו ג'רזי | בן הרבי חילק הגדות שנשלחו ע"י אביו האדמו"ר וכן הרחיב בשיחות אישיות עם האסירים במשך שעות ארוכות (חסידים)
האברך הרב דניאל פינטו, שנעצר באישון לילה בבאר שבע לעיני ילדיו הרכים, שוחרר מהכלא הצבאי ועלה למעונות גדולי ישראל בבני ברק • העדות המצמררת על מניעת תפילה במניין, הזעזוע במעון הגרמ"ה הירש, והמחווה הנדירה של המשגיח הגרמ"ד ליפקוביץ שפתח עבורו בקבוק יין עתיק של אביו זצ"ל והושיבו על כיסאו • "בעזרת השם אגיע לבאר שבע להיות סנדק לבנך" • סיפור של מסירות נפש (חרדים)
ניצחון סוחף לחופש העיתונות בבית המשפט | השופטת דחתה תביעת לשון הרע של עורך הדין וקבעה: כלי תקשורת המפרסם הודעת דוברות רשמית נהנה מהגנה מלאה, גם אם התוכן פוגעני או שנוי במחלוקת | פסק דין שמשמח עיתונאים ומדאיג תובעים (חוק ומשפט)
מפגן עוצמה אדיר נערך השבוע ברחובות בני ברק, תהלוכת ענק, רכבי פאר ומקהלות אמנותיות ליוו את הבחור בנימין קרייף מישיבת "דרכי חיים" עם שחרורו מהכלא הצבאי • קרייף, שריצה מאסר ממושך כולל 50 ימי בידוד, התקבל בכבוד מלכים על ידי המוני המבצרים • צפו בתיעוד הענק (חרדים)
במעמד בראשות רבני מנהיגי הישוב הישן בירושלים, הוענק לשלושת האברכים המוגדרים כ'עריקים, נעצרו ביהוד ונכלאו בכלא הצבאי לתקופת זמן ניכרת, סך של 1,000 שקלים מענק במזומן, על כל יום שישבו במעצר בכלא הצבאי | צפו תיעוד מהאירוע (חרדים)
לאור שחרורו הצפוי של השלישי מבין שלושת האברכים שנעצרו בחודש תמוז האחרון במהלך המחאות נגד חילול הקברים ביהוד ונכלאו בכלא הצבאי, נשלמות ההכנות לקראת מעמד הקבלת פנים שיתקיים מחר - יום ראשון בעיה"ק ירושלים | כל הפרטים (חרדים)
כוחות הביטחון מימשו את מתווה הממשלה: למעלה ממאה אסירים הועברו למכלולי גירוש בבתי הסוהר עופר וקציעות בהמתנה להנחיות המדיניות. המסמך הקובע: שחרור החטופים יתקיים בין יום ראשון ליום שני בשעה 06:00, בתאום עם הצלב האדום; צה״ל ושב״כ מפעילים מערך מעקב אחרי כתובות האסירים המשתחררים (בארץ)
המונים גדשו את היכל ביהמ"ד 'הליכות משה' בבני ברק למעמד שמחת בית השואבה המרכזית | במעמד השתתפו גדולי ישראל, וכן מספר אסירים ששוחררו מהכלא הצבאי בערב החג, המה זכו לריקוד נלהב עם הגאון חכם ניסים בן שמעון לקול תרועת ההמונים (חרדים)
שני אסירים פליליים הוצאו מתאיהם והועמדו לדין משמעתי לאחר שהתבטאו באופן לאומני בעקבות הפיגוע הרצחני בצומת רמות בירושלים, שבו נרצחו שישה יהודים.
בהנחיית נציב שב"ס סווגו השניים מחדש כאסירים ביטחוניים והועברו למתקן ביטחוני | בשב"ס הבהירו: אפס סובלנות כלפי גילויי תמיכה באויב (בארץ)
שני זרים, אסירים לשעבר במערכת הכליאה הסינית האכזרית, שרדו כדי לספר את הזוועות שעברו בבית הכלא של המפלגה הקומוניסטית | "שיטת הנקודות", התעללות פסיכולוגית, הרעבה ומניעת מקלחת - הם רק מעט מזעיר ממה שעברו האסירים שמצאו את עצמם בצד הלא נכון של הסורג | כדרכן של מדינות טוטליטריות, רק מעט מהמידע הפנימי זולג החוצה. באורח נדיר, הידיעה שתוארה ב-BBC הגיעה באמצעות מסכת קורונה חצויה (מגזין כיכר)