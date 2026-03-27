בין התפרים של המגבת: נחשף הסוד המלוכלך של האסירים ב'צלמון'

פשיטה על כלא צלמון ( צילום: שרות בתי הסוהר )

בבית הסוהר 'צלמון' שבצפון, חשבו האסירים שמצאו את המחבוא המושלם לחומרים אסורים – עמוק בתוך התפרים של מגבת הרחצה שלהם. אך לוחמי יחידת העילית ימ"ז (יחידה מחוזית) צפון הוכיחו שוב כי אין מקום שהם לא יגיעו אליו, כאשר חשפו במהלך פעילות מבצעית ממוקדת את הסליק היצירתי בשידור חי.

על פי הדיווח של שירות בתי הסוהר, הפעילות היזומה התבצעה במסגרת המאמץ המתמשך לשמירה על המשילות הכליאתית ומניעת החדרת אמצעים אסורים למתקני הכליאה. הלוחמים הגיעו לתא האסירים לחיפוש יסודי, כאשר במהלך הבדיקה התעורר חשד לגבי מגבת רחצה תמימה למראה.

יחידת מצדה ( צילום: דוברות שב"ס )