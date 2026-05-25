אחד הרגעים הקשים והזכורים ביותר מתקופת השבי של אלקנה בוחבוט התגלה בפרק מיוחד של פודקאסט על טבח שמחת תורה. בוחבוט, ששב מהשבי בעזה, שיתף את סיפורו האישי על שעות הלחימה בציר 232 ועל התקופה הממושכת שבילה בידי חמאס - כאשר אחד הפרקים המצמררים ביותר נוגע ללוחמה הפסיכולוגית הסדיסטית שהפעילו עליו המחבלים.

"יום אחד היה לנו שם את הארוחה הזו שהוא עשה, והביאו לנו שוק טלה", סיפר בוחבוט. "זה נקרא מאנדי, זו הארוחה הכי עשירה בעזה. פתאום באמצע היום הוא מביא לך מגש כזה, כמו השולחן הזה, כזה גודל המגש - שוק טלה עם אורז בסמטי".

הארוחה שהפכה לסיוט

בוחבוט תיאר כיצד הוא וחבריו לשבי, אוהד ובר, התנפלו על האוכל העשיר. "זה מקלובה, אבל הם עושים את זה באדמה. וזה טעים וזה עשיר, זה מאכל ערבי מאוד עשיר", הוא הסביר. "הוא נותן לנו את זה - 'קח קחו'. אני, אוהד ובר פשוט מפרקים את זה. מה זה מפרקים, אני כשאני מקבל דבר כזה... בחיים לא קיבלתי דבר כזה".

החטופים, שחוו תקופה ארוכה של מחסור ורעב, לא חשדו במזימה. "בכלל לא שאלתי. טאק, רץ, אחי, אתה יודע, אתה התבלבל אולי, לא יודע, תביא את... לפני שאולי הוא באמת התבלבל, משהו. רץ עם זה, אנחנו מפרקים את זה", תיאר בוחבוט את התגובה הראשונית שלהם לארוחה המפתיעה.

"אני אראה לך למה אכלתם את זה"

אולם כל הסצנה הייתה מכוונת מראש. כאשר בוחבוט חזר אל השובה והודה לו על הארוחה המכבדת, התגלתה המזימה האכזרית. "ואז הוא אומר לי: 'בוא, בוא אני אראה לך מה זה כבוד. כבוד... אני אראה לך למה אכלתם את זה'", סיפר בוחבוט.

השובה פתח בפניו סרטון שתיעד את אסון קריסת המבנים באל-מע'אזי, בו נהרגה מחלקה שלמה של לוחמי צה"ל. "פותח לי סרטון, והיה את האירוע של המחלקה שכל המחלקה נהרגה, 'על זה'. 'היום הרגנו לכם 30, שיהיה לך בתיאבון'", תיאר בוחבוט את הרגע המזעזע.

"לא הייתה לי התעללות כזו בחיים"

התגובה הפיזית והנפשית הייתה מיידית. "וואו. אתה יודע מה קורה לך? והוא מראה לך את הסרטון. בא לך להקיא, אתה מקיא הכל", תיאר בוחבוט. בסיום העדות הקשה, הוא סיכם: "לא... לא הייתה לי התעללות כזו בחיים שלי".

העדות חושפת את אחת השיטות הסדיסטיות שבהן השתמשו מחבלי חמאס כדי לשבור את רוחם של החטופים - לא רק באמצעות מחסור ותנאים קשים, אלא גם דרך מניפולציות פסיכולוגיות מתוכננות שנועדו לגרום לטראומה עמוקה.

חיים בשבי: בין שרשראות לרגעי תקווה

כזכור, אמו של אלקנה, רוחמה, חשפה בריאיון לחדשות 12 פרטים נוספים על תקופת השבי. היא סיפרה כי אלקנה תפר לעצמו בשבי בובת דובון שהעסיקה אותו לאורך התקופה. "חשבנו שלקח לו חודשיים שלושה, אבל הוא אמר שהתפירה נמשכה כארבעה ימים", היא מסרה. "הוא קרע טריינינג, ביקש מחט ותפר".

עוד חשפה רוחמה כי לקראת סוף השבי, המחבלים הגבירו את הלחץ הפסיכולוגי. רק בשיחת הווידאו הראשונה עם המשפחה, שעה קלה לפני השחרור, הבינה האם את מלוא הסבל. "באותו רגע התכווצתי, כי הייתי בטוחה שאלקנה לא כבול. אבל כנראה שכן, כמו כולם", סיפרה על הרגעים שבהם הבינה שבנה היה קשור בשרשראות.

המפגש עם בנו ראם לאחר השחרור היה רגע מרגש במיוחד. "ראם רץ, אבל נתן ריצה. אלקנה עמד במקום והוא רץ אליו, וזה היה חיבוק המיליון", תיארה רוחמה. "הוא לא דיבר, ראם לא דיבר, הוא ירד מהידיים אחר כך, הסתכל שוב פעם לאבא שלו, ואז אבא שלו, אלקנה, כבר הציע לו את המשחקים שיש שם".