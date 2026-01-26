גיבור ישראל, רן גואילי הי"ד, הושב לישראל לקבורה אחרי 843 ימים בשבי חמאס | גופתו אותרה לאחר שנבדקו 250 גופות בבית קברות ברצועה, במבצע שהחל בשבת האחרונה | הנשיא טראמפ: "החזרנו את כולם! חשבו שזה בלתי אפשרי" | הלווייתו תתקיים ביום רביעי הקרוב | לראשונה מאז 2014 - אין יותר חטופים בעזה (חדשות)
לראשונה מאז מלחמת צוק איתן, אין חטופים או חללים ברצועת עזה | על פי עדכון דובר צה"ל, הליך הזיהוי של הגופה שנמצאה - הושלם ואפשר לדווח, כי ישראל השיבה לידיה אחרי 843 ימים בשבי את גופתו של החטוף החלל האחרון רן גויאלי הי"ד; "בכך, הושבו כלל החטופים משטח רצועת עזה", נמסר (חדשות בארץ)
פדוי השבי איתן מור, סיפר הערב במפגש פעילים גדול שקיים שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת תחת הכותרת "האחדות והניצחון", את החוויות מימי השבי, לראשונה מאז שחרורו | מור סיפר: "כל כך רציתי ללכת הביתה, אבל ידעתי שהמלחמה הכרחית להחזרת הביטחון לכל התושבים, אז הייתי אומר תודה שנשארתי עוד יום בחיים, וזה באמת עזר לי" (בארץ)
ארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי הודיע כי מצא גופת חלל חטוף באזור נוסייראת שבמרכז רצועת עזה, אך לא החזירו לישראל תשובה האם הגופה תוחזר, רק אחרי הלחץ שהופעל בישראל, הודיעו ארגוני הטרור כי הם יחזירו את הגופה בצהריים (חדשות בארץ)
בנו ובנותיו של מני גודארד הי"ד, שגופתו הוחזרה בשבוע שעבר מידי המרצחים של חמאס, ספדו לו בכאב בהלוויה שהתקיימה בבית העלמין בקיבוץ בארי: "אני רוצה להגיד לך שאני אוהב, שאני מתגעגע, ואני רוצה גם לבקש סליחה. סליחה שלא הצלחתי להציל אותך ואת אמא, סליחה שלפעמים לא הייתי בן טוב, סליחה שלקח יותר מדי זמן להביא אותך לקבורה", ספד בנו (חדשות בארץ)
קצת יותר משבועיים לאחר שחרורו, שורד השבי יוסף חיים אוחנה מספר על גיהינום שעבר במרתפי החמאס | הוא מספר על ההתעללויות והמכות שספגו, על השהייה במנהרות והאוכל הדל שקיבלו | מספר על מבצע ארנון ששמע ממרחק קצר ומה שבא בעקבותיו (בארץ)
13 חטופים חללים עדיין נותרו ברצועת עזה, ולפי דיווחים חמאס והצלב האדום מחפשים אחריהם מעבר לקו הירוק - השטח שעדיין בשליטת ישראל | באל ג'זירה טענו: ארגון הטרור העביר מידע על מקום קבורת הדר גולדין הי"ד (חדשות)
13 גופות חללים מוחזקות עדיין בידי חמאס, שהפר את התחייבותו ולא העביר שתי גופות בליל שבת קודש, כעת בישראל בוחנים סנקציות אפשריות נגד חמאס ובארצות הברית מפעילים לחצים גדולים על המדינות הערביות, וכעת יש בידי גורמים ביטחוניים אינדקיציות שבזמן הקרוב ישוחררו עוד גופות (חדשות בארץ)
כמה כאבנו, כמה ייחלנו, כמה התפללנו וכמה ביקשנו שישובו בנים לגבולם, והנה במועד חג הסוכות, בסייעתא דשמיא אנו מתבשרים כי כבר בשעות הקרובות ישובו החטופים ארצה - מי למשפחתו תוך שמחה וצהלה ומי לקבורה אחרונה בהקלה ובעצב בל יתואר | רגע לפני חזרת הבנים, לאחר 737 בשבי, אנו מביאים לכם את השמות, התמונות והסיפורים הכואבים של החטופים החיים השבים (בארץ)
עסקת החטופים שהולכת להיחתם ולהוביל לשחרורם של 20 חטופים חיים נמצאת בראש סדר היום בתקשורת העולמית; רה"מ נתניהו כמעט ולא מוזכר וכל הכתרים נקשרים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שכמובן מצפה בעקבות כך לקבל ביום שישי הקרוב את פרס נובל לשלום | כך הגיבו הנשיאים (חדשות, אקטואלי)