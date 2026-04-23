שנים לאחר הטבח הנורא בשבעה באוקטובר, המחדל הגדול בתולדות המדינה, מתנהל מאבק ציבורי ומשפטי עמוק סביב השאלה המרכזית: מי יחקור את הכשלים?

בית המשפט העליון מקיים בשעה זו דיון היסטורי בפני הרכב מורחב של שבעה שופטים, בעתירות המחייבות את הממשלה להקים ועדת חקירה ממלכתית. אך הדיון אינו נסוב על השאלה האם יש צורך בחקירה - על כך קיימת הסכמה רחבה. השאלה המרכזית היא על זהות הגוף החוקר ואופן מינויו.

כיצד הגענו למצב בו הדיון אינו על חקר המחדל עצמו, אלא על זהות החוקרים? 'בבלי' מציג סקירה מקיפה של המסלולים השונים, הטענות המשפטיות והפוליטיות, והניסיונות שנכשלו להגיע להסכמה.

העתירה: "ניגוד עניינים חריף"

ב-16 ביוני 2024, כחצי שנה לאחר הטבח, הגישה התנועה לאיכות השלטון עתירה נגד הממשלה והיועצת המשפטית לממשלה שלא פעלו להקמת ועדת חקירה 'ממלכתית' שאותה ממנה בית המשפט.

העותרים טענו כי רק ועדת חקירה ממלכתית - שחבריה ממונים על ידי נשיא בית המשפט העליון - יכולה לבחון באופן מקצועי ובלתי תלוי את כשלי הדרג המדיני, הצבאי והאזרחי.

הטענה המרכזית של העותרים התמקדה בניגוד העניינים המובנה: הממשלה נמצאת בניגוד עניינים כשהיא הגורם שאמור להחליט על חקירת כשליה שלה. בנסיבות אלו, טענו העותרים, סמכות הממשלה להקים ועדה הפכה ל"סמכות חובה". בנוסף, הם הזהירו כי העדר חקירה עצמאית חושף את בכירי המדינה וצה"ל לסכנה ממשית של התערבות מצד בתי דין בינלאומיים.

לפני מספר חודשים הוציא בג"ץ צו על תנאי המורה לממשלה לנמק מדוע לא תפעל להקמת ועדת חקירה לפי סעיף 1 לחוק ועדות חקירה, שתבחן "באופן עצמאי, מקצועי ובלתי תלוי את מכלול האירועים הקשורים למתקפה".

עמדת ראש הממשלה: "ועדה ממלכתית-לאומית"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם מודל שונה לחלוטין - ועדת חקירה שתוקם בחקיקה מיוחדת. בנאום שנשא לאחר אישור הצעת החוק בוועדת השרים, הבהיר נתניהו: "אישרנו היום הצעת חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית מיוחדת. זו תהיה ועדה שוויונית לחקר אירועי ה-7 באוקטובר. בניגוד לנטען, פוליטיקאים לא יהיו חברים בה. ההרכב ייקבע באופן שוויוני: חצי על ידי הקואליציה וחצי על ידי האופוזיציה".

נתניהו הסביר כי הוא שולל ועדה הממונה בלעדית על ידי השופט יצחק עמית. "אירוע חסר תקדים מחייב ועדה לאומית רחבה המקובלת על רוב העם", מסר ראש הממשלה, והשווה את המהלך לוועדת החקירה שהוקמה בארה"ב לאחר הפיגוע במגדלי התאומים ב-11 בספטמבר.

מתווה החוק המוצע: שליטה פוליטית?

לפי הצעת החוק, שהוגשה ע"י ח"כ אריאל קלנר, הוועדה תמונה ברוב של 80 חברי כנסת. אם לא תושג הסכמה, הקואליציה תבחר שלושה נציגים והאופוזיציה שלושה נציגים. אם האופוזיציה תסרב להשתתף, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה ימנה את הנציגים - מה שיביא בפועל לשליטה של הקואליציה במינויים.

בנוסף, תוקם ועדת שרים מיוחדת בראשות נתניהו שתקבע את ה"מנדט" של הוועדה - אילו נושאים ייחקרו ואילו תקופות זמן ייבחנו. מתווה זה עורר ביקורת חריפה מצד העותרים, שטענו כי מדובר בניסיון לשלוט בחקירה מבפנים.