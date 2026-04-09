בבית המשפט במנהטן הודה אמש המחבל בכוונה לרצוח כמה שיותר יהודים ביום השנה לטבח ה-7 באוקטובר ולבצע פיגוע תופת במרכז העולמי של חב״ד | כל הפרטים על המצוד הדרמטי, ההקלטות המפלילות והעונש הכבד שצפוי למחבל (חרדים)
מלחמה בצפון: כוחות חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בהרחבת הפעילות הקרקעית נגד חיזבאללה. לפי דיווח דובר צה"ל, הלוחמים השמידו מאות תשתיות טרור, חיסלו עשרות מחבלים ואיתרו פירים תת-קרקעיים ואמצעי לחימה רבים (צבא וביטחון)
בצהרי יום שבת, המקום מחוץ למעון ראש העיר כמעט הפך לזירת פיגוע מצמררת, כששני צעירים חמושים במטעני "אם השטן" ניסו לבצע טבח המוני בהשראת דאע"ש |בנס גלוי נמנע אסון כבד בלב ניו יורק | החשודים הצהירו בגאווה בחקירתם כי שאפו לבצע פיגוע "גדול יותר ממרתון בוסטון" (חדשות בעולם)
לוחמי יחידת העילית 'מצדה' של שירות בתי הסוהר ביצעו הבוקר תרגיל פתע נרחב בחטיבת אפרים | הכוחות תרגלו חדירת מחבלים ליישוב, השתלטות מהירה וסגירת מעגל קטלנית, כחלק מהיערכות לתרחישי קיצון ואירועים מתפרצים בגזרה, תוך שמירה על מוכנות מבצעית מלאה בכל רגע (ביטחון, בארץ)
כוחות צה"ל סיכלו ניסיון מעבר של מחבלי הג'יהאד האסלאמי מלבנון לסוריה. המחבלים, שעסקו בקידום פעולות טרור נגד ישראל, חוסלו בתקיפה ממוקדת במרחב מג'דל ענג'ר. בצה"ל מבהירים: לא נאפשר מעבר מחבלים ואמצעי לחימה שיאיימו על אזרחי המדינה (צבא וביטחון)
האם ה'ניו יורק טיימס' העניק במה לקצין בכיר בחמאס מבלי לדעת? דוחות של צה"ל וארגון המעקב NGO Monitor חושפים כי ד"ר חוסאם אבו ספיה, שכתב טורים נוקבים על "רצח עם" בעזה, מחזיק בדרגת קולונל בשירותי הרפואה הצבאיים של חמאס (חדשות בעולם)
לוחמי חטיבה 188 זיהו שלושה מחבלים שהתקרבו לכוחות בדרום הרצועה; אחד מהם ניסה לגנוב ציוד צה"לי וחוסל מהאוויר • במקביל, כוחות החטיבה הצפונית וחטיבת 'ירושלים' חיסלו שני מחבלים נוספים שחצו את הקו והיוו איום מיידי • צה"ל: "כל התקרבות לקו המגע תיענה ביד קשה" (צבא וביטחון)
צה"ל ושב"כ פתחו במבצע חיסולים נרחב ברצועה בתגובה לשיגור כושל לעבר ישראל • בין המחוסלים: ראש מערך הנ"ט ומוקד ידע מרכזי לייצור אמצעי לחימה • כוחות הביטחון תקפו גם מחבל נוח'בה שפשט למסיבת ה'נובה' – תוצאות התקיפה בבדיקה • חוסלה חוליה שתכננה פיגוע מיידי נגד כוחותינו בצפון הרצועה • כל הפרטים על המכה הקשה ליכולות הטרור (צבא וביטחון)
לאחר שבן גביר העלה רעיון יוצא דופן של הקמת כלא מוקף בתנינים, צוות משירות בתי הסוהר הגיע היום לסיור "לימודי" בחוות התנינים ב'חמת גדר' | את הרעיון שאב השר לביטחון לאומי מנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שהקים כלא דומה בפלורידה (ביטחון, בארץ)
במערכת הביטחון זועמים על התעוזה של חמאס, שמחזיק בשמותיהם של אנשי הג'יהאד האסלאמי המכירים את מקום הקבורה המדויק אך נמנע מלפעול • ישראל נמנעה במכוון מחיסול "אנשי הסוד" כדי לא לאבד את המידע • המיקום המשוער: שכונות הדמים במזרח עזה (בארץ, צבא וביטחון)
נובמבר 2025 ייזכר כתקופה של הסלמה חסרת תקדים במדיניות הענישה | מאות בני אדם איבדו את חייהם בתוך ימים ספורים -
גל ההוצאות להורג יצר אקלים של פחד ואיום מתמיד על האוכלוסייה - ומה האו"ם עושה בנוגע לאותה מדינה שיאנית הרציחות? (חדשות בעולם)