תיעוד מפעילות כוחות חטיבה 769 בכפר דבין בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

דובר צה"ל פרסם כעת (רביעי) פרטים על מבצע מתקדם שבוצע בעומק השטח הלבנוני, טרם כניסת הסכם הפסקת האש לתוקף. כוחות חטיבה 769 בפיקוד אוגדה 91, בשיתוף חיל האוויר, השלימו פשיטה על מתחם טרור של ארגון חיזבאללה בכפר דבין, במרחק של כ-12 קילומטרים מהגבול.

על פי הנמסר, המבצע בוצע לאחר שזוהתה פעילות מחבלים במתחם, לצד אינדיקציות מודיעיניות לניסיונות הוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. כוחות גדוד צבר פשטו על המתחם והשמידו תשתיות טרור נרחבות.

במהלך המבצע המהיר, הצליחו הכוחות לתקוף יותר מ-70 מטרות טרור שונות. הפעילות כללה קרבות פנים אל פנים עם מחבלי חיזבאללה, לצד תקיפות אוויריות מדויקות. בסיכום המבצע, חוסלו יותר מ-20 מחבלים שפעלו במתחם. המבצע מצטרף לשורה של פעולות שביצעו כוחות צה"ל בדרום לבנון בימים האחרונים. רק לפני מספר ימים דיווח צה"ל על תפיסת מחסן ענק של חיזבאללה בו נמצאו למעלה מ-100 מטענים, 20 משגרים ועשרות רקטות.

פעילות אינטנסיבית להסרת איומים

כוחות חטיבה 769 ממשיכים בפעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום לבנון, במסגרת המאמץ להסרת תשתיות הטרור של חיזבאללה. בימים האחרונים דיווח צה"ל על איתור והשמדת טילי קורנט ועמדות שיגור שהוסוו בשטח מיוער והררי סמוך לגבול.

בהודעת דובר צה"ל צוין כי "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות להסרת איומים, לשמירה על ביטחון אזרחי מדינת ישראל ולחיזוק ההגנה הקדמית". הפעילות מתבצעת במקביל לאכיפת הסכם הפסקת האש ומניעת ניסיונות חיזבאללה להפר את ההסכמות.

יצוין כי למרות הסכם הפסקת האש, ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את ההסכמות. רק אתמול דיווח צה"ל על שיגור כטב"מ עוין לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, שיורט על ידי חיל האוויר לפני שחדר לשטח ישראל.

הכוחות הפרוסים דרומית לקו ההגנה הקדמי ממשיכים בסריקות שיטתיות ובאיתור מחסני נשק, מפקדות ותשתיות טרור נוספות של חיזבאללה. הפעילות מתבצעת תוך שמירה על מוכנות גבוהה להתמודדות עם כל ניסיון של הארגון לחדש את פעילותו הטרוריסטית.

פעילות כוחות חטיבה 769 בכפר דבין בדרום לבנון ( צילום: דו"צ )

