בתום חקירה משותפת של השב"כ וימ"ר ת"א, יוגש היום כתב אישום חמור נגד מחבל תושב ג'ת בגין ניסיון רצח על רקע לאומני. המחבל ארב ליו"ר המועצה הדתית, עו"ד גדליהו בן שמעון, ודקר אותו באכזריות בפלג גופו העליון לפני כשלושה שבועות| "מעשה טרור מתוכנן" (חרדים)
מלבנון ועד לבית המשפט בקרלסרוהה: דרמת המעצר של קאמל מ., החשוד בהקמת תשתית לוגיסטית ומחסני נשק סמויים בלב האיחוד האירופי. כך נחשפו נתיבי הרכש החשאיים של חמאס במערב ומה המידע הדרמטי שהפיקו רשויות הביטחון בחקירה? (בעולם)
שוטרי מחוז ש"י יחד עם לוחמי מג"ב איו״ש וצה"ל, סיכלו ועצרו בפעילות מהירה מחבל תושב הכפר הפלסטיני יתמא, שהתבטא כי בכוונתו לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון | הכוחות פשטו על הכפר הפלסטיני בו מתגורר, שם איתרו ועצרו את החשוד שעפ״י החשד היה בדרכו לבצע את כוונותיו (משטרה)
המשטרה וצה"ל עדכנו כי החשוד בניסיון דריסה מוקדם יותר היום סמוך למחסום המנהרות הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון | הרקע לאירוע נבדק | החשוד נמלט מהזירה לאחר שפגע בניידת משטרה, והתבצע מרדף לאיתורו (ביטחון)
״נלחם בכדורי רובים, בדרכי נועם זה לא ייפתר. כדור בראש יסיים את קיום הכובש״: כך פרסם פלסטיני תושב כפר ח׳רסה במרשתת ונעצר בפעילות לילית של לוחמי יחידת ׳חץ יהודה׳ במחוז ש"י | בעקבות הפרסום המסית, החשוד הועבר לחקירה - כוחות צה"ל חזרו לבית כדי להדביק שם מסר הפחדה (ביטחון)
לוחמי צה"ל מאוגדה 210 עצרו מחבל בכיר בארגון הטרור הג'מאעה האסלאמית במהלך מבצע לילי במרחב הר דוב שבדרום לבנון | המבצע הדרמטי למעצר המחבל יצא לדרך בעקבות אינדיקציות מודיעיניות שנאספו בשבועות האחרונים | דיווח: המחבל שנעצר הוא עטווי עטווי בכיר בארגון אל-ג'מאעה אל-איסלאמיה (ביטחון)
כוחות מגדוד 50 של הנח"ל עצרו הבוקר את זיד חראז, מחבל חמאס שירה אתמול לעבר כוח צה"ל ופצע לוחם • המעצר התאפשר הודות למבצע מודיעיני מורכב של שב"כ • יחד איתו נעצרו סייעניו שסייעו לו להימלט מזירת הירי (צבא)
נגד מעסיקו של המחבל מהפיגוע הרצחני בעמקים לפני כשבוע וחצי הוגש כתב אישום | המעסיק נתפס באתר העבודה שממנו יצא המחבל | מהחקירה עולה כי המעסיק אסף את המחבל ביום הפיגוע יחד עם תושב עזה נוסף ושילם לו 700 שקל ליום (בארץ)