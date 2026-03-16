פעילות מהירה של כוחות הביטחון הובילה בחסדי שמיים הלילה (בין ראשון לשני) לסיכול פיגוע מיידי. שוטרי מחוז ש"י, יחד עם לוחמי מג"ב איו"ש וכוחות צה"ל, עצרו חשוד פלסטיני תושב הכפר יתמא הסמוך לשכם, כשהיה בדרכו לבצע פיגוע.

האירוע התחיל בעקבות מידע מודיעני על כך שהחשוד, צעיר בשנות ה-20 לחייו מאזור שכם, אמר כי בכוונתו לבצע פיגוע בטווח זמן מיידי.

עם קבלת המידע, הוקפצו שוטרי יס"מ שומרון יחד עם כוחות מג"ב וצה"ל למבצע מעצר מיוחד. הכוחות פשטו על הכפר יתמא, שם איתרו את החשוד ועצרו אותו.

על פי החשד, בעת המעצר היה המחבל כבר בדרכו לבצע פיגוע. לאחר המעצר וסיכול הפיגוע, הועבר החשוד להמשך חקירה אצל גורמי הביטחון.