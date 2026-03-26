גורם בכיר במל"ל מזהיר מפני מאמצים חסרי תקדים של איראן לפגוע בישראלים ויהודים ברחבי העולם • חג הפסח מסומן כ'חלון הזדמנויות' לפעולות טרור • הנחיות מיוחדות למעברי טאבה וירדן בשל סגירת נתב"ג | התרעה מיוחדת (חדשות)
שוטרי מחוז ש"י יחד עם לוחמי מג"ב איו״ש וצה"ל, סיכלו ועצרו בפעילות מהירה מחבל תושב הכפר הפלסטיני יתמא, שהתבטא כי בכוונתו לבצע פיגוע נגד כוחות הביטחון | הכוחות פשטו על הכפר הפלסטיני בו מתגורר, שם איתרו ועצרו את החשוד שעפ״י החשד היה בדרכו לבצע את כוונותיו (משטרה)
המשטרה וצה"ל עדכנו כי החשוד בניסיון דריסה מוקדם יותר היום סמוך למחסום המנהרות הסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון | הרקע לאירוע נבדק | החשוד נמלט מהזירה לאחר שפגע בניידת משטרה, והתבצע מרדף לאיתורו (ביטחון)
השב"כ חוקר בימים אלה אירוע ביטחוני רגיש, בו מידע מודיעיני שהתקבל בשב"כ הוביל למעצר לפנות בוקר של קטין, ערבי ישראלי, בחשד שתכנן לבצע פיגוע באזור המרכז בטווח הזמן המיידי |בחיפוש בביתו איתרו בלשי מחוז המרכז ממצאים שקושרים אותו לפעילות ביטחונית | גורם בכיר: "אסון גדול נמנע בלב הארץ" (בטחון)
לפי דיווחים ראשוניים המגיעים מאוסטרליה, מספר חמושים נתפסו על ידי כוחות המשטרה בסמוך לאזור הפיגוע בחוף בונדי | בקהילה היהודית חוששים שמדובר במחבלים שניסו לפגוע ביהודים הרבים המתאספים במקום שהפך לאתר הנצחה (בעולם)
ה-FBI עצר צעיר בן 20 בפלורידה שהפיץ הוראות להכנת פצצות בצ'אטים מוצפנים ותכנן פיגוע טרור פנים-ארצי בשידור חי | נמצאו תכניות להצבת פצצות, שימוש בדגלים, ואף רעיונות לשילוב מוזיקה ברקע בעת השידור החי (בעולם)
שלוש חשודות בג'יהאד ותכנון פיגועים על אדמת הרפובליקה נעצרו על ידי כוחות הביטחון הצרפתים לאחר חקירה נגדן | לפי הדיווח שפורסם אמש, שלוש הצעירות תכננו לבצע פיגועי טרור אלימים בצרפת ונעצרו בחודש אוקטובר | כל הפרטים (בעולם)
טרור ללא טביעת אצבע איראנית - מידור גבוה, גיוס זרים, שימוש בפליליונרים ותקשורת חשאית: כך נראים "מאחורי-הקלעים" של מנגנוני הטרור האיראנים והמחיר הכבד שאיראן משלמת בזירה הבינלאומית על כישלונותיה (חדשות ביטחון, בארץ)
התקיפה של צה"ל בנוסייראת שבמרכז רצועת עזה בומעה כשארצות הברית אישרה ולא קודם | מידע על מחבל שמתכנן לפגוע בכוחות צה"ל בעזה נאסף במשך כיממה, והועבר לדרגים הבכירים | בתקיפה המחבל נפצע ולא חוסל | גורם ביטחוני טוען שלא מדובר באישור אלא ב"עדכון" בלבד (אקטואליה, ביטחוני)