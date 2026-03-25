גורם בכיר במל"ל הוציא היום (רביעי) אזהרת מסע חריפה במיוחד לקראת חג הפסח, תוך שהוא מזהיר מפני מאמצים חסרי תקדים של איראן לבצע פיגועים נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם.

על פי הגורם שצוטט על ידי העיתונאי עמית סגל, טהרן רואה בחג הפסח "חלון הזדמנויות אופטימלי" לפגוע בקהילות יהודיות ובישראלים השוהים מחוץ לארץ. "היקף המאמצים של איראן לבצע פיגועים נגד מטרות ישראליות ויהודיות ברחבי הגלובוס הוא חסר תקדים", מסר הגורם הבכיר. "ישנה מוטיבציית שיא להוציא לפועל פעולות טרור בכל אמצעי ובכל מקום אפשרי. חג הפסח מסומן על ידי איראן וארגוני טרור נוספים כחלון הזדמנויות אופטימלי לפגוע בישראלים ובקהילות יהודיות".

הנחיות מיוחדות למטיילים

במסגרת האזהרה, קורא מל"ל לציבור הישראלי להימנע מהשתתפות באירועים יהודיים בחו"ל ללא אבטחה הולמת, או מביקור באתרים המזוהים עם יהדות. במדינות 'עוטף איראן' - איחוד האמירויות, ארמניה, אזרבייג'ן וגאורגיה - ההנחיה היא ברורה: להימנע לחלוטין מהגעה למוסדות יהודיים.

עירנות מוגברת במיוחד נדרשת בקרב השוהים בהודו ובתאילנד, יעדים פופולריים בקרב ישראלים. כזכור, אזרבייג'ן נפגעה לאחרונה מתקיפה איראנית שכללה פגיעה בשדה תעופה ובבית ספר, מה שמדגים את הסכנה הממשית באזור.

תנועה ערה במעברי היבשה

בכל הנוגע למעברים בטאבה, סיני וירדן - המל"ל מעיד על תנועה ערה במקומות אלו עקב סגירת נתב"ג במסגרת המלחמה. הגורם הבכיר מדגיש כי ירדן וסיני נמצאות תחת אזהרת מסע ברמה 4 - הרמה הגבוהה ביותר, כאשר בסיני רמת הסיכון קריטית במיוחד.

"ההנחיה היא ברורה: אין לצאת לחופשות ביעדים אלו, ויש להשתמש בהם אך ורק לצורך מעבר וחזרה בטוחה לישראל", הבהיר הגורם. כידוע, מאז סגירת השמיים הצליחו להיכנס לישראל דרך מעברי היבשה עשרות אלפי ישראלים, כאשר מעבר טאבה משמש כעורק מרכזי לחזרה ארצה.

רקע: מתיחות אזורית חריפה

האזהרה מגיעה על רקע מתיחות אזורית חריפה, כאשר איראן מנסה להגיב על התקיפות האמריקאיות והישראליות בשטחה. סעודיה והאמירויות אף שוקלות להצטרף לתקיפות נגד איראן לאחר שטהרן תקפה מתקני אנרגיה בשטחן.

במקביל, ארצות הברית מחזקת את מערך ההגנה האזורי, כאשר ירדן קיבלה לאחרונה חימוש בשווי 70 מיליון דולר במסגרת המאמץ לבלום את ההשפעה האיראנית באזור.

המל"ל ממליץ לכל מי שמתכנן לנסוע לחו"ל בתקופת החג לעדכן את רישום הנוסעים באתר המשרד, להקפיד על עדכון מתמיד של הנחיות הביטחון, ולהימנע מפרסום מידע על מיקום או תוכניות נסיעה ברשתות החברתיות.