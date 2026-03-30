חלוקת מצות, סיוע למשפחות נזקקות ועוד תוך שהמוסדות פועלים כרגיל: כך נערכים בקהילה היהודית באזרבייג'ן לחג הממשמש ובא | הרב של הקהילה הספרדית בבאקו, הרב זמיר איסייב, אומר כי למרות המתיחות האזורית, הקהילה היהודית באזרבייג'ן נכנסת לפסח בתחושת ביטחון יחסית. השנה, הוא מוסיף, כמעט שלא מגיעים תיירים ישראלים (חדשות, העולם היהודי)
גורם בכיר במל"ל מזהיר מפני מאמצים חסרי תקדים של איראן לפגוע בישראלים ויהודים ברחבי העולם • חג הפסח מסומן כ'חלון הזדמנויות' לפעולות טרור • הנחיות מיוחדות למעברי טאבה וירדן בשל סגירת נתב"ג | התרעה מיוחדת (חדשות)
בשיאה של מלחמה אזורית רחבת היקף, הורה נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב על שיגור משלוחי מזון וציוד רפואי לטהרן המותקפת | הצעד המפתיע מגיע בזמן שאיראן מתמודדת עם השלכות תקיפות ענק מצד ארה"ב וישראל (העולם הערבי)
דרמה התרחשה היום באזרבייג׳ן, לאחר ששני כלי טיס פגעו בשדה התעופה ובסמוך לבית ספר במובלעת האזרית. באקו גינתה וזימנה את השגריר האיראני; נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב הגדיר את התקיפה "פעולת טרור" והזהיר כי התגובה תבוא בקרוב (חדשות בעולם)
במהלך היום בוצעו תקיפות כטב"מים לעבר אזרבייג'ן משטח איראן | במדינה גינו בחריפות את התקיפות, ודרשו מטהרן לספק בהקדם האפשרי הסבר ברור לאירוע | "אזרבייג'ן לא תסבול פעולות טרור בלתי מוצדקות מעין אלו", הבהיר הנשיא (בעולם)
הצעת חוק שמבקשת להסיר מגבלות על סיוע לאזרבייג׳ן הציתה קמפיין תקיף של הארגון הארמני בארה"ב נגד ישראל ובהודעה שהוציא היום הוא שילב שפה על "מסורות יהודיות" בתוך ההתקפה | בניו יורק, ראש העיר החדש זוהרן ממדאני פתח את הקדנציה בשינויי מדיניות שעוררו סערה בקהילה היהודית | ובארמניה ציינו צעירים ארמנים את יום הולדתו של גארגין נז׳דה, דמות שמוגדרת בישראל כמשתף פעולה עם הנאצים (חדשות בעולם)
בזמן שארמניה מנסה להפשיר את המתיחות מול ירושלים כחלק מההתקרבות למערב, גורמים בקהילה היהודית טוענים כי הלובי הארמני בוושינגטון מנהל קמפיין אגרסיבי נגד שיתוף פעולה עם אזרבייג'ן בעזה | הקהילה היהודית בבאקו במכתב רשמי לממשל האמריקאי על המצב (חדשות בעולם)
״עצם קיומה של ועידה רבנית מעורר זעם עצום באיראן; עבור משמרות המהפכה האיראניים זו מטרה מפתה וסמלית, כמעט בלתי אפשרי לאבטח כל כך הרבה אנשים״, כך מסביר גורם ביטחוני ל'בבלי', על הסיבה לביטול של ועידת הרבנים שהייתה אמורה להתקיים בשבוע הבא באזרבייג'ן הסמוכה לאיראן (חדשות)
לאחר משבר אבטחה שאיים על קו התעופה, חברת התעופה הישראלית ארקיע הודיעה קיבלה אישור רשמי לחידוש הטיסות הישירות לבאקו, בירת אזרבייג'ן, יעד אהוב על הישראלים | טיסת הבכורה של ארקיע ליעד המבוקש תצא בעוד שבוע בדיוק, שלוש פעמים בשבוע (תעופה)
אחרי הסכם שלום היסטורי שהצליח הנשיא טראמפ להשיג בין ארמניה לאזרבייג'ן הלוחמות אחת בשנייה מזה שנים רבות, בקהילה היהודית בבאקו מברכים על ההסכם: “מכה לאיראן” | במקביל, בטהרן ובמוסקבה מביעים התנגדות חריפה להסכם ההיסטורי (חדשות בעולם)
אחרי הסכם שלום היסטורי שהצליח הנשיא טראמפ להשיג בין ארמניה לאזרבייג'ן הלוחמות אחת בשנייה מזה שנים רבות, איראן מאיימת כעת על היוזמה של ארה"ב | האיראנים מאיימים לשבש את הדרך שאמורה להפוך למקור הכנסה עבור ארה"ב (חדשות, בעולם)
נשיא ארצות הברית טראמפ, שיתף נאום שנשא נשיא אזרבייג'ן, בו הוא שיבח את טראמפ | סנאטורים ודיפלומטים מדגישים את חשיבות הקשרים בין באקו לירושלים, ורואים חשיבות בברית משולשת בין וושינגטון, באקו וירושלים (חדשות בעולם)
פגישה מדינית בין בכיר מודיעין טורקי ובכיר ביטחוני ישראלי במסעדה בבאקו שבאזרבייג'אן, הפכה מיני סערה מדינית כאשר לפתע, לגמרי במקרה, נכנסה למסעדה פרזאנה סאדק, שרת הכבישים והפיתוח העירוני בממשלת איראן, שגם הייתה בבאקו בביקור רשמי - כך זה הסתיים (מדיני)