מנגנון הפיגועים של משמרות המהפכה

המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים חשף מנגנון טרור איראני חשאי שעמד מאחורי קמפיין פיגועים מתוכנן נגד בכירים ישראליים ויעדים אסטרטגיים בישראל ובעולם. בראש המנגנון עמד רחמאן מקדם, ששימש כראש האגף למבצעים מיוחדים במספר 4000 בארגון המודיעין של משמרות המהפכה, וחוסל על ידי חיל האוויר בתחילת 'שאגת הארי'.

על פי הנמסר, המנגנון תכנן ותיאם פעולות טרור רחבות היקף במספר מדינות, תוך שהוא מנצל תשתיות מקומיות ופעילים שגויסו לצורך ביצוע הפיגועים. הפעילות כללה ניסיונות לפגיעה ביעדים אסטרטגיים ובמוסדות יהודיים, כאשר חלק מהתוכניות סוכלו בשלבים מתקדמים של ההכנה. תשתית טרור באזרבייג'ן לפני מספר שבועות סוכלה באזרבייג'ן תשתית טרור שקידמה ניסיונות לפגיעה ביעד אסטרטגי - צינור הנפט BTC העובר דרך גיאורגיה ותורכיה. המנגנון תכנן גם פיגועים נגד מספר יעדים ומוסדות יהודיים במדינה, ובהם שגרירות ישראל, בית הכנסת בבאקו ומנהיגי הקהילה היהודית. לפני פסח נמסר כי קהילה היהודית באזרבייג'ן נערכה לחג תוך שמירה על שגרת חיים רגילה, כאשר הרב זמיר איסייב, רב הקהילה הספרדית בבאקו, אמר "ברוך השם, אנחנו מרגישים בשלום, מרגישים בטוח". עם זאת, סיכול תשתית הטרור חושף את המאמצים המתמשכים של איראן לפגוע ביעדים יהודיים וישראליים גם במדינות הנחשבות יציבות יחסית.

ההכנות לחג בבאקו, הרב זמיר איסייב ( צילום: מזכירות הקהילה היהודית באקו )

מאמצי ריגול נרחבים

הפעילות האיראנית כוללת גם גיוס סוכנים בישראל עצמה. כפי שדווח באתר בבלי, שני צעירים ישראלים נעצרו לאחרונה בחשד לריגול עבור איראן, כאשר אחד מהם אף תכנן לצאת לאימונים באחת ממדינות ערב. במקביל, משמרות המהפכה דיווחו על מעצר ארבעה חשודים במחוז גילאן שבצפון־מערב איראן, שלטענתם העבירו מידע מודיעיני רגיש למוסד הישראלי.

יצוין כי בימים אלה ממשיך צה"ל בפעילות מבצעית נרחבת בזירות השונות. כוחות הביטחון פועלים סביב השעון להסרת איומים על אזרחי ישראל, תוך התמודדות עם ניסיונות מתמשכים של ארגוני הטרור לבצע פיגועים. המאמץ המודיעיני והמבצעי נמשך במקביל בישראל ובמדינות נוספות, במטרה לסכל את תוכניות הטרור לפני שיצאו לפועל.