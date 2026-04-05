עודד עילם, לשעבר ראש חטיבת הפח״ע במוסד, דוחה את ההערכות לקריסה מיידית של המשטר האיראני • "אין מצב שבו מוציאים המונים לרחובות מבחוץ, זה פייק מוחלט" | הערכה: טראמפ עשוי לסגור עניין תוך שבועיים (צבא וביטחון)
בשעות האחרונות מופץ ברשתות החברתיות סרטון יוצא דופן של המוסד בשפה הפרסית, הקורא לאזרחי איראן לשתף פעולה נגד זרועות המשטר | המסר המרכזי ברור: דיווח על מיקומי כוחות הביטחון יוביל לפעולה ישירה של הארגון (חדשות צבא)
בדיוני קבינט ערב המלחמה הציג ראש המוסד דדי ברנע את הערכת הארגון ולפיה "תהליך הפלת המשטר עלול להימשך חודשים רבים, אפילו שנה" | במוסד הציגו תוכנית רחבה למימוש התרחיש, שחלקים ממנה כבר יצאו לפועל, אך הדגישו כי מדובר במהלך הדרגתי (שאגת הארי)
מתקפת פתע אמריקאית-ישראלית על איראן חיסלה את המנהיג העליון חמינאי ו-40 בכירי משטר בלב הבירה טהראן. המבצע, שנחשף ב-AP, התבסס על מודיעין מדויק של ה-CIA וכלל תקיפות חמקנים שהשמידו תשע ספינות מלחמה ומתקני טילים בליסטיים בתוך דקות בודדות | הפרטים המלאים (מבצע שאגת הארי)
ארגון הביון המרכזי של ארה"ב פנה לאיראנים בפלטפורמות הדיגיטליות והציע להם להיות מודיעים עבורו | בפניית ה-CIA צוין האופן בו יש לנהוג כדי להפוך למודיע מבלי להיתפס | הגולשים הגיבו: "לא צריך, יש כבר את המוסד" (חדשות)
בצעד חריג ובזמן רגיש, דובר צה״ל בפרסית קורא לאזרחי איראן ליצור קשר עם צה״ל או המוסד דרך הערוצים הרשמיים ברשתות החברתיות | על פי ההודעה "מבקשים מהעם האיראני בבקשה לפעול אך ורק לפי שיטות יצירת הקשר הרשמיות שלנו וליצור איתנו קשר לגבי שיתוף פעולה" (צבא)
פרטים חדשים נחשפים מחטיפת הקצין הבכיר הלבנוני, שלפי דיווחים זרים נחטף על ידי המוסד, לאחר שהתגלה על קשרו בחטיפת הנעדר הישראלי רון ארד | אחיו של החטוף תיאר שוכר מסתורי מאפריקה שתיווך לעסקת מכירה, עד לרגע המכריע בו נחטף הקצין | בתחבולות תעשה לך מלחמה (חדשות, צבא)
התקשורת בלבנון עוסקת בהרחבה בדיווח של מספר עיתונים בערבית, בהם העיתון א-שרק אל אווסט, הטוענים שישראל חטפה לאחרונה - ככל הנראה באמצעות המוסד, קצין בכיר לשעבר במנגנוני הביטחון הלבנונים | לפי הדיווח, ישראל מאמינה שהיא יכולה להוציא מידע מאותו קצין הנוגע לגורלו של הנווט הישראלי רון ארד שנעדר מזה ארבעה עשורים | כל הפרטים (חדשות)