נתניהו עם גופמן כשהיה מזכירו הצבאי ( צילום: דוברות רה"מ )

בהתפתחות דרמטית בפרשת מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד, עשה ראש הממשלה בנימין נתניהו הערב (ראשון) שימוש בסמכותו והתיר לפרסם את חוות הדעת החסויה של יו"ר הוועדה המייעצת, השופט בדימוס אשר גרוניס, שהתנגד למינוי. הצעד מגיע לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה ביקשה לקיים דיון בדלתיים סגורות בבג"ץ.

בחוות הדעת שפורסמה, קובע השופט גרוניס כי אין למנות את האלוף גופמן לראש המוסד בשל פגמים בטוהר המידות. על פי הנמסר, גופמן אישר לאוגדה 210 להפעיל את האזרח אורי אלמקייס לצורכי השפעה והונאה בטלגרם ללא סמכות ובניגוד לפקודות. גרוניס מדגיש כי אלמקייס היה תלמיד תיכון קטין בעת הפעלתו, וכי גופמן נושא באחריות פיקודית לבירור זהות המופעל. יתרה מכך, נטען בחוות הדעת כי כאשר נשאלו גופמן והאוגדה בזמן אמת האם הם מפעילים את אלמקייס, הם השיבו בשלילה. כמו כן, נמצא כי נמסר לאלמקייס חומר מסווג, ולאחר שנעצר, האוגדה לא יידעה את גורמי המעצר שהוא פעל מטעמה, מה שהוביל למעצרו הממושך.

הרוב בוועדה: לא נפל פגם

לעומת זאת, חברי הרוב בוועדה - פרופ' איינהורן, פרופ' הרשקוביץ ומר משה טרי - קבעו כי לא נפל פגם בטוהר המידות של גופמן. בתגובתם המפורטת שפורסמה, הם מבהירים כי לפי עקרון "הצורך לדעת" בכללי המודיעין, למפקד אוגדה אסור לדעת את זהות המקור או המופעל, וזהות המקור הייתה ידועה רק לדרג המודיעיני המקצועי, ולכן לא ניתן להאשימו בכך שלא ידע שמדובר בקטין.

על פי הנמסר, גופמן התיר רק פרסום חומרים גלויים שכבר פורסמו בתקשורת ואסר במפורש על העברת חומר מסווג. תשובתו השלילית לרח"ט הפעלה הייתה נכונה לשיטתו, שכן השאלה נגעה להדלפת חומר מסווג, וגופמן היה משוכנע שלא נמסר חומר כזה מהאוגדה. כמו כן, החקירה נגד אלמקייס נפתחה בשל הדלפות חמורות מיחידות אחרות שאין להן קשר לגופמן.

עדויות בכירים: "קצין מצוין"

במסגרת הדיונים בוועדה, העידו בכירים במערכת הביטחון לטובת גופמן. הרמטכ"ל אייל זמיר הגדיר את גופמן כקצין מצוין, ראוי מכל בחינה ומועמד פוטנציאלי לדרגת רמטכ"ל, תוך שהוא מציין כי האירוע מאחוריו וגופמן קודם מאז.

ראש המוסד דדי ברנע הביע עמדה עקרונית שלילית על עצם הפעלת קטין והצהיר כי במוסד ראש אגף כזה לא היה ממשיך בתפקידו. עם זאת, הוא הודה כי אינו מכיר את פרטי המקרה הספציפיים.

"האחריות בידי ורק בידי"

בתגובה שהגיש ראש הממשלה לבג"ץ, הוא הדגיש כי "מינוי ראש המוסד מופקד בידו של ראש הממשלה, ורק בידו. בסוף, האחריות על ביטחון המדינה ואזרחיה מופקדת בידי ראש הממשלה, ורק בידיו". נתניהו טען כי העתירות מבקשות למעשה לבטל מינוי של ראש ארגון ביטחוני רגיש בעיצומה של מלחמה.

כזכור, היועצת המשפטית לממשלה הגישה תגובה חריפה לבג"ץ בה היא דורשת לפסול את המינוי, תוך שהיא טוענת לפגמים מהותיים בהחלטת הוועדה.

יצויין כי כעת הגיעה החלטת השופטים, ובה הם לא מוציאים את תשובת הוועדה המייעצת, אך מחליטים לא תינתן לבא כוח הוועדה זכות טיעון משום שהיועמשית לא אישרה לוועדה ייצוג נפרד.