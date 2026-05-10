רובוטים מסדרים חדר שינה בפחות משתי דקות - ללא התערבות אנושית

הרובוטים במהלך ההדגמה ( צילום: צילום מסך )

חברת הרובוטיקה האמריקאית Figure הציגה הדגמה מרשימה במיוחד, במסגרתה שני רובוטים דמויי אדם הצליחו לסדר חדר שינה שלם בתוך פחות משתי דקות - באופן אוטונומי לחלוטין וללא כל התערבות אנושית. ההישג מתבסס על מערכת הבינה המלאכותית Helix-02, המאפשרת שליטה מלאה בגוף הרובוט באמצעות ניתוח חזותי בלבד.

בסרטון שפורסם לאחרונה, נראים שני רובוטים מדגם Figure 03 מבצעים שורת פעולות מורכבות: פתיחת דלתות, תליית בגדים, סידור חפצים אישיים, פינוי אשפה, דחיפת כיסא למקומו, וכן עבודה משותפת על סידור מיטה - כולל הרמת שמיכה, מתיחה, הנחת כריות ויישור המצעים. אחד ההיבטים הבולטים בהדגמה הוא היעדר מוחלט של תקשורת ישירה בין הרובוטים. אין מערכת תיאום מרכזית, אין העברת הודעות, ואין תכנון משותף מראש. במקום זאת, כל רובוט פועל באופן עצמאי, תוך הסתמכות על מצלמות בלבד, ומסיק את כוונות הרובוט השני דרך תנועותיו - כולל שימוש במחוות גוף כמו הנהוני ראש לצורך תיאום.

הרובוטים בפעולה ( צילום: צילומסך )

לדברי מנכ"ל Figure, ברט אדקוק, מדובר בפעם הראשונה שבה רשת נוירונים אחת בלבד מצליחה לנהל משימה שיתופית בין מספר רובוטים - ישירות מהקלט החזותי ועד לפעולה הפיזית. המערכת פועלת בזמן אמת, ללא האצה או שליטה מרחוק.

ההדגמה הנוכחית מצטרפת לשורת ניסויים קודמים של החברה. בתחילת השנה הציגה Figure יכולת טעינת מדיח כלים באופן אוטונומי, ובהמשך הדגימה רובוט יחיד שמנקה ומסדר סלון שלם. כעת, עם המעבר לשיתוף פעולה בין רובוטים, החברה מסמנת התקדמות משמעותית בדרך ליישומים ביתיים רחבים.

הרובוטים בסידור המיטה ( צילום: צילומסך )

ב-Figure מעריכים כי בעתיד הקרוב נראה מספר רובוטים עובדים יחד באותם חללים, מבצעים משימות יומיומיות באופן עצמאי לחלוטין. המערכת ממשיכה להשתפר ככל שמוזנים לה נתונים נוספים, ולדברי החברה אין צורך בפיתוח בקרים ייעודיים לכל משימה חדשה - מה שמאיץ את קצב ההתקדמות.

אם הקצב הנוכחי יימשך, ייתכן שכבר בשנים הקרובות רובוטים דמויי אדם יהפכו לחלק בלתי נפרד מהסביבה הביתית.