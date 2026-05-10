המירוץ לסוללות מצב מוצק מתחמם - והרובוטים מובילים את הדרך

תעשיית הסוללות הגלובלית נכנסת לשלב חדש, כאשר שחקניות מרכזיות מפנות את תשומת הלב לא רק לרכבים חשמליים - אלא גם לרובוטים דמויי אדם. בעוד שסוללות מצב-מוצק נחשבות במשך שנים למטרת העל של תחום אגירת האנרגיה בזכות בטיחות גבוהה יותר וצפיפות אנרגיה משופרת, האתגר הכלכלי עיכב עד כה את חדירתן לשוק הרכב. כעת, נדמה כי הרובוטים מציעים מסלול עוקף.

בסין, חברות כמו Joyson Electronics ו-EnPower כבר הקימו מיזם משותף לפיתוח פתרונות אנרגיה משולבים לרובוטים מבוססי בינה מלאכותית. היעד: ייצור סדרות ראשונות של סוללות מצב-מוצק עד 2026, כאשר הרובוטים עצמם יהוו שוק היעד הראשוני.

גם יצרניות רכב נכנסות לזירה. חברת XPeng הודיעה כי הרובוט ההומנואידי החדש שלה, IRON, ישתמש בסוללות מצב-מוצק, עם צפי לייצור המוני עד סוף 2026 והשקה מסחרית ב-2027. במקביל, קבוצת GAC כבר הציגה רובוט מדגם GoMate עם סוללה כזו, המספקת זמן פעולה של כשש שעות. חברת Farasis Energy דיווחה על תאים בצפיפות אנרגיה של כ-400 ואט-שעה לקילוגרם - נתון שעשוי לאפשר הפעלה של רובוטים למשך 8 עד 12 שעות.

הסיבה למיקוד ברובוטים פשוטה: כלכלה. בעוד רכב חשמלי דורש חבילת סוללות גדולה ויקרה במיוחד, רובוטים זקוקים לקיבולת נמוכה בהרבה. המשמעות היא שגם במחירים גבוהים יחסית - בין 600 ל-800 דולר לקוט"ש - הטכנולוגיה עדיין יכולה להיות משתלמת. בכך, הופכים הרובוטים לפלטפורמה אידיאלית לאימוץ מוקדם של סוללות מתקדמות.

התחזיות משקפות את המומנטום: לפי TrendForce, הביקוש לסוללות מצב-מוצק ברובוטים צפוי לזנק מכ-0.05 גיגה-ואט-שעה בשנת 2025 לכ-74 גיגה-ואט-שעה עד 2035. במקביל, היקף משלוחי הרובוטים ההומנואידיים צפוי לעבור את רף 50 אלף היחידות כבר ב-2026.

גם דרום קוריאה אינה נשארת מאחור. Samsung SDI חשפה לאחרונה סוללה מוצקה בפורמט pouch המיועדת ליישומי "בינה פיזית", עם יעד לייצור המוני במחצית השנייה של 2027. LG Energy Solution הציגה טכנולוגיה דומה, ובתעשייה המקומית מזהירים מפני אובדן יתרון תחרותי מול סין, שכבר החלה לקבוע סטנדרטים לאומיים בתחום.