ביותר מ־50 מדינות, אלפי אנשים קושרים אייפון לראש, מצלמים את עצמם מקפלים כביסה, שוטפים כלים וחותכים ירקות - ומספקים לתאגידי רובוטיקה את חומר הגלם הקריטי: וידאו אנושי של עבודות הבית היומיומיות | עבור כ־15 דולר לשעה במדינות מתפתחות, הם מתעדים כל תנועה וכל מחווה - כדי לספק מידע לרובוטים של העתיד (טכנולוגיה)
אילון מאסק מצהיר כי טסלה נמצאת בעמדת זינוק לקראת פריצת הדרך המשמעותית ביותר בתחום הבינה המלאכותית - פיתוח "בינה כללית" (AGI) שאינה מוגבלת למשימות ספציפיות, אלא מחקה את היכולות הקוגניטיביות של האדם | לדבריו, דווקא ניסיונה של טסלה בעולם הפיזי - עם כלי רכב ורובוטים - יהפוך אותה לחברה הראשונה שתעניק ל־AI גוף מוחשי (טכנולוגיה)
הרובוט אטלס של בוסטון דיינמיקס נפרד מהאקרובטיקה במופע סיום מרהיב ויוצא לדרך חדשה ככוח עבודה במפעלי יונדאי | המכונה המפורסמת בעולם הפכה ממיזם מחקרי לרובוט ייצור עוצמתי שמשלב בינה מלאכותית ויכולות פיזיות חסרות תקדים (טכנולוגיה, מעניין)
בעוד אילון מאסק מבטיח מהפכה עתידית, סין כבר מייצרת אותה בפועל עם אלפי רובוטים הומנואידים שיוצאים מפס הייצור ויתרונות עלות דרמטיים בשרשרת האספקה | עם שליטה מוחלטת ב-CES 2026, בייג'ינג הופכת את ה"בינה המלאכותית המגולמת" למנוע צמיחה לאומי שנועד לפתור את המשבר הדמוגרפי ולכבוש את פסגת הטכנולוגיה העולמית (טכנולוגיה, בעולם)
פריצת דרך: גידים רכים וגמישים מחומר הידרוג'ל מיוחד מחברים בין שלד רובוטי קשיח לבין רקמת שריר שגודלה במעבדה, ומאפשרים תנועה מהירה פי שלושה וכוח חזק פי 30 בהשוואה למערכות קודמות | זהו צעד משמעותי בדרך לרובוטים שיכולים להתחזק, להשתקם ולפעול בסביבות קיצון ואף בגוף האדם (טכנולוגיה)
חברת 1X האמריקאית חושפת את NEO - רובוט דמוי אדם ראשון מסוגו שמיועד לבצע מגוון מטלות בית יומיומיות, מקיפול כביסה ועד הפעלת מדיח | הרובוט מצויד בבינה מלאכותית מתקדמת, יכולת למידה מהמשתמש ועיצוב נגיש ובטוח, ועתיד להגיע לשוק האמריקאי בשנת 2026 לפני התרחבות עולמית (טכנולוגיה)
מלון בסין הופך לראשון בעולם שמיישם מודל שירות משולב, בו רובוט אנושי מלווה את אורחי המלון לצד רובוטים למשימות מיוחדות | זהו המוסד המלונאי הראשון שמטמיע מערכת שירות המשתלבת בין רובוט אנושי רב-תכליתי, XMAN-R1, לרובוטים ייעודיים למגוון משימות | מהלך חדשני זה של חברת Keenon Robotics ממחיש את קפיצת המדרגה של ענף המלונאות אל עידן של שירותים חכמים, יעילים ומותאמים אישית לאורח (טכנולוגיה)