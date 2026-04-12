חברת Unitree Robotics, אחת מיצרניות הרובוטים המובילות בסין, מתכוננת להשקה גלובלית חסרת תקדים של הרובוט האנושי הזול בעולם – דגם R1. לפי פרסום ב־South China Morning Post, המכירה תתבצע החל מהשבוע הבא דרך אתר AliExpress של קבוצת עליבאבא, ותכלול מדינות בצפון אמריקה, אירופה, יפן וסינגפור - עם תוכניות להרחבת המכירה לערוצים נוספים בעתיד הקרוב.

דגם ה־R1, שנמכר בשנה האחרונה בשוק הסיני במחיר התחלתי של כ־29,900 יואן (כ־4,370 דולר), צפוי להציג תג מחיר נמוך במיוחד ביחס למתחרים. גרסה מופשטת של הדגם, R1 AIR, כבר הופיעה ברשת במחיר של כ־4,900 דולר בלבד. הרובוט, שגובהו 123 סנטימטרים ומשקלו כ־27 קילוגרם, מתואר על ידי החברה כ"נולד לספורט" - הוא מסוגל לבצע סלטות, לרוץ בירידה ולהתאושש מנפילות, כשהוא מצויד במודל בינה רב־מצבי המאפשר לו הבנה קולית וחזותית מתקדמת.

מלחמת המחירים בעולם הרובוטיקה האנושית

המחיר הנמוך של ה־R1 מערער את שיווי המשקל בשוק ההולך ומתפתח של הרובוטים האנושיים. לשם השוואה, Tesla מעריכה את מחיר הרובוט שלה, Optimus, בטווח של 20,000–30,000 דולר, בעוד Unitree עצמה הציעה בעבר את דגם ה־G1 במחיר של כ־16,000 דולר. גם UBTECH Robotics, יריבה סינית נוספת, מתכננת למכור את הרובוטים שלה בפחות מ־20,000 דולר. בכך ממקמת עצמה Unitree כחלוצה בתחום הרובוטים הצרכניים - לא עוד כלים תעשייתיים מתוחכמים, אלא מוצרים המיועדים לשימוש ביתי, חינוכי וחובבני.

בדרך להנפקה היסטורית ולשליטה בשוק

ההשקה הגלובלית מגיעה במקביל להיערכות Unitree להנפקה ראשונה לציבור. ב־20 במרץ השנה אושרה בקשת החברה להנפקה בבורסת שנחאי (Star Market), בהיקף גיוס צפוי של כ־4.2 מיליארד יואן - שהם יותר מ־608 מיליון דולר. החברה דיווחה על הכנסות של 1.2 מיליארד יואן בתשעת החודשים הראשונים של 2025, כאשר תחום הרובוטים האנושיים כבר מהווה את נתח השוק המרכזי שלה. בין המשקיעים הבולטים: Alibaba, Tencent, China Mobile ו־ByteDance - קבוצות שמעניקות ליוניטרי גב טכנולוגי וכלכלי חזק במיוחד.

הגדלת תפוקה והכנה לשוק הצרכני

על פי דו"ח חברת המחקר TrendForce, היקף ייצור הרובוטים האנושיים בסין צפוי לזנק ב־94 אחוזים בשנת 2026. שתי חברות - Unitree ו־AgiBot - עתידות להחזיק יחד כמעט 80 אחוזים משוק הרובוטים במדינה. בשנת 2025 לבדה מכרה Unitree מעל 5,500 רובוטים אנושיים שאינם בגודל מלא, כאשר כ־70 אחוזים מהם נרכשו על ידי אוניברסיטאות ומוסדות מחקר. המעבר לפלטפורמת AliExpress במסגרת ערוץ Brand+ - עם משלוחים חינם והחזרים מלאים - מסמן שינוי כיוון ברור: החברה מכוונת עכשיו לא לצוותי פיתוח, אלא לקהל הרחב.

ההשקה של Unitree לא רק מציבה סטנדרט מחירים חדש בעולם הרובוטים האנושיים, אלא גם מעלה את השאלה הגדולה – האם 2026 תהפוך לשנה שבה רובוטים אישיים ייכנסו סוף־סוף לבתים ברחבי העולם?