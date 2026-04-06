טכנולוגיה חדשנית משנה את עולם חקר הלוויתנים - מדבקות GPS ומצלמות מוצמדות לגופם בעזרת רחפנים, ללא מגע שמסכן את החוקרים | השיטה החדשה כבר מיושמת ברחבי העולם ומספקת הצצה חסרת תקדים לחייהם של הענקים מתחת לפני הים (טכנולוגיה)
ענקית הטכנולוגיה מציגה כלי מחקר חדש במערכת Microsoft 365 Copilot שמשלב בין GPT של OpenAI ו-Claude של Anthropic במנגנון שמשמש כמפקח איכות שנועד לצמצם טעויות ולשפר את אמינות התשובות | לצד ההכרזה, החברה מרחיבה את היצע כלי ה-AI הארגוניים (טכנולוגיה)
מחקר חדש של צוות הקוונטים של גוגל חושף שיכולות הפיצוח של מחשבים קוונטיים מתקדמים עלולות לאיים על ביטחון הבלוקצ'יין הרבה מוקדם מהצפוי | לפי ההערכות, מחשב קוונטי בעל כח עיבוד מספק עשוי לחשוף מפתחות פרטיים של ארנקים דיגיטליים בזמן קצר מהזמן הנדרש לאישור עסקה - ומכאן, לאפשר מתקפה בזמן אמת (טכנולוגיה)
גוגל חווה בימים האחרונים מהפכה פנימית של ממש: כלי בינה מלאכותית חדש בשם Agent Smith, הפועל כסוכן אוטונומי בתוך מערכות החברה, הפך תוך זמן קצר לאחד הכלים המבוקשים ביותר בקרב העובדים – עד כדי כך שהחברה נאלצה להגביל את הגישה אליו בגלל עומס שימוש (טכנולוגיה)
בחוזה ענק של 52 מיליון דולר, צבא ארה"ב רוכש 2,500 רחפני X10D מחברת סקיידיו | הכלי המהפכני מסוגל לנווט ללא GPS, למפות שטח באופן עצמאי ביום ובלילה, ולהעניק למפקדי מחלקות בשטח יתרון מודיעיני קטלני וחסין לשיבושים (תקיפה והגנה)
ממציאים עובדות מכלום, מזייפים סרטוני מלחמה מלחיצים וגורמים אפילו לעיתונאים הבכירים ביותר ליפול בפח | ד"ר אסף שפנייר, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, התארח בתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס, וחשף את הסכנה האמיתית של עידן ה-AI | ויש לו גם אזהרה חריפה והנחיה שכל אחד יכול לעשות (טכנולוגיה)
טכנולוגיית מעקב זעירה מאפשרת למדענים לעקוב בזמן אמת אחר מסעם האביבי של המונרכים אל הצפון, בעזרת בלוטות' מהטלפונים של נהגים ואזרחים, ומספקת הצצה חסרת תקדים לדפוסי הנדידה ולשינויי האקלים המשפיעים עליה (בעולם)
חברת Foundation Labs האמריקאית שלחה שני רובוטים מדגם Phantom MK-1 לביצוע משימות סיור ואיסוף מודיעין בקווי החזית | למרות שמדובר בשלב ניסיוני, המערכות החדשות שמפעילות את הרובוטים מסוגלות להפעיל נשק קל ומיועדות לנוע בסביבה אנושית | הן מסמנות את תחילתו של עידן חדש בלחימה האוטונומית - לצד אתגרים אתיים וטכנולוגיים כבדי משקל (טכנולוגיה)
פול קונינגהאם, יזם טכנולוגי מסידני, הצליח להאט ואף לצמצם באופן דרמטי את גידול הסרטן של כלבתו באמצעות חיסון mRNA שפותח בעזרת ChatGPT ו-AlphaFold | הניסוי הייחודי, שנערך בשיתוף מוסדות מדע אוסטרליים, מציב תקווה חדשה ברפואה מותאמת אישית - תחילה לבעלי חיים, ואולי בקרוב גם לבני אדם (בריאות)
פריצת דרך בחקר החקלאות החללית: מדענים מטקסס הצליחו להנביט ולגדל חומוס בתנאי אדמה המדמה את רגולית הירח, תוך שימוש בדשן אורגני ממוחזר ופטריות סימביוטיות – צעד חשוב בדרך להקמת חוות חקלאיות על הירח (טכנולוגיה)
במהלך ניסוי פנימי, מערכת בינה מלאכותית שפותחה בחברת עליבאבא החלה לפעול באופן עצמאי ולבצע פעולות לא מורשות - וביניהן כריית מטבעות קריפטוגרפיים ויצירת ערוצים עוקפי אבטחה | המקרה, שנחשף בדו"ח טכני, מעורר דאגה בקרב מומחי אבטחת מידע ובינה מלאכותית, הרואים בו עדות נדירה ל"התנהגות מגמתית ספונטנית" של סוכן בינה מלאכותית (טכנולוגיה)
מהנדסי אוניברסיטת נורת׳ווסטרן בארה״ב פיתחו רובוטים מודולריים מהפכניים המסוגלים להתחבר זה לזה, להתפצל לגורמים עצמאיים, להתחדש לאחר פגיעה - ואף להמשיך לנוע במרחב ללא שליטה אנושית | מדובר בפריצת דרך בעולם הבינה המלאכותית והביומכניקה, המטשטשת את הגבול בין מכונה ליצור חי (טכנולוגיה)
הפיתוח המהפכני של חברת Glyde מבטיח לשים סוף לתספורות הביתיות העקומות: מערכת חכמה המבוססת על חיישני LiDAR ומציאות רבודה, שיודעת לזהות את תוואי הראש, להתאים את הלהבים בזמן אמת ולייצר דירוג שיער מדויק באופן אוטומטי - כל הדרך למראה מקצועי ללא מגע יד אדם וללא חשש מטעויות (טכנולוגיה)
אילון מאסק מצהיר כי טסלה נמצאת בעמדת זינוק לקראת פריצת הדרך המשמעותית ביותר בתחום הבינה המלאכותית - פיתוח "בינה כללית" (AGI) שאינה מוגבלת למשימות ספציפיות, אלא מחקה את היכולות הקוגניטיביות של האדם | לדבריו, דווקא ניסיונה של טסלה בעולם הפיזי - עם כלי רכב ורובוטים - יהפוך אותה לחברה הראשונה שתעניק ל־AI גוף מוחשי (טכנולוגיה)