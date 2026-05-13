חם לכם? סוני השיקה מזגן אישי שנצמד לגוף

המזגן האישי של סוני לצד החיישן החדש ( צילום: סוני )

מזגן לביש הוא ניסיון שהחל כבר בשנת 2019 ומטרתו להפוך את הקירור ממערכת שמקררת חדר שלם לפתרון אישי, קטן ונייד. במקום להוריד את הטמפרטורה בחלל, הוא מתמקד בגוף המשתמש עצמו, בעיקר באזור העורף, שם שינויי חום מורגשים במהירות.

המכשיר של סוני, שמוצע כבר כמה שנים מגרסאות שונות בעיקר ביפן, פועל באמצעות לוח קירור בטכנולוגיית פלטייה (Peltier): זרם חשמלי יוצר צד אחד קר שנוגע בגוף, וצד אחר חם שממנו נפלט החום החוצה בעזרת מאוורר קטן. חיישנים מודדים את חום הגוף, הטמפרטורה והלחות בסביבה, ומתאימים את עוצמת הקירור באופן אוטומטי. על הרקע הזה משיקה סוני את Reon Pocket Pro Plus, הדגם החדש והמתקדם ביותר בסדרת המזגנים הלבישים שלה. המכשיר, הנענד על העורף ומיועד לקרר את גוף המשתמש בימים חמים, מוצע כעת למכירה בבריטניה, אירופה וסינגפור, כחלק מהתרחבות גלובלית של המוצר. ה-Pro Plus מביא עמו שדרוגים משמעותיים לעומת הדור הקודם. לפי סוני, לוח הקירור מסוגל להגיע לטמפרטורה נמוכה בכ-2 מעלות נוספות - שיפור של כ-20% בביצועי הקירור. בנוסף, אלגוריתם חדש מאפשר למכשיר לנטר בצורה מדויקת יותר את הטמפרטורה של המשתמש והסביבה, ולהתאים את עוצמת הפעולה בזמן אמת.

המזגן האישי על הגוף ( צילום: סוני )

גם מבחינת נוחות ושימושיות נרשמים שינויים: רצועת הצוואר עוצבה מחדש במסגרת מה שסוני מכנה "Adaptive Hold Design", עם עלייה של כ-40% ביציבות האחיזה - שיפור שמיועד למנוע תזוזות במהלך הליכה או פעילות יומיומית. המכשיר עצמו שומר על מבנה קומפקטי יחסית, וכולל מאוורר שקט המפזר את האוויר דרך פתח עליון. בערכה מצורפים שני מתאמים - אחד לביגוד קל כמו חולצות טי, ואחד מוארך לשימוש עם בגדים בעלי צווארון גבוה.

אחד החידושים המרכזיים בדגם החדש הוא ה-Reon Pocket Tag מהדור השני - חיישן סביבתי קטן המודד טמפרטורה ולחות, ומאפשר למכשיר להתאים את פעולתו באופן אוטומטי. החיישן קטן יותר מבעבר וניתן לנשיאה על מחזיק מפתחות.

למרות השיפורים בביצועים, חיי הסוללה נותרו מרשימים: עד כ-10 שעות שימוש במצב קירור בינוני-גבוה, נתון שממקם את המכשיר כאופציה רלוונטית לשימוש יומיומי ממושך.

המחיר עומד על 199 ליש"ט בבריטניה ו-229 אירו באירופה, והוא נמכר דרך חנות סוני, אמזון וקמעונאים נוספים. בשלב זה, סוני לא הכריזה על השקה רשמית בישראל.

סדרת Reon Pocket החלה את דרכה כבר ב-2019, אז הושקה לראשונה ביפן במסגרת קמפיין מימון המונים. מאז עברה שישה דורות של פיתוח, עם קפיצה משמעותית מביצועים בסיסיים וזמן סוללה של כשעה וחצי בלבד - למוצר בשל יותר המכוון לשוק הבינלאומי. ההשקה באירופה בשנה שעברה סימנה את תחילת ההתרחבות, והדור החדש עשוי לחזק את מעמדה של סוני בקטגוריה המתפתחת של טכנולוגיות לבישות לניהול חום גוף.