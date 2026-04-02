ענקית הטכנולוגיה מציגה כלי מחקר חדש במערכת Microsoft 365 Copilot שמשלב בין GPT של OpenAI ו-Claude של Anthropic במנגנון שמשמש כמפקח איכות שנועד לצמצם טעויות ולשפר את אמינות התשובות | לצד ההכרזה, החברה מרחיבה את היצע כלי ה-AI הארגוניים (טכנולוגיה)
מחקר חדש של צוות הקוונטים של גוגל חושף שיכולות הפיצוח של מחשבים קוונטיים מתקדמים עלולות לאיים על ביטחון הבלוקצ'יין הרבה מוקדם מהצפוי | לפי ההערכות, מחשב קוונטי בעל כח עיבוד מספק עשוי לחשוף מפתחות פרטיים של ארנקים דיגיטליים בזמן קצר מהזמן הנדרש לאישור עסקה - ומכאן, לאפשר מתקפה בזמן אמת (טכנולוגיה)
בחוזה ענק של 52 מיליון דולר, צבא ארה"ב רוכש 2,500 רחפני X10D מחברת סקיידיו | הכלי המהפכני מסוגל לנווט ללא GPS, למפות שטח באופן עצמאי ביום ובלילה, ולהעניק למפקדי מחלקות בשטח יתרון מודיעיני קטלני וחסין לשיבושים (תקיפה והגנה)
פריצת דרך בחקר החקלאות החללית: מדענים מטקסס הצליחו להנביט ולגדל חומוס בתנאי אדמה המדמה את רגולית הירח, תוך שימוש בדשן אורגני ממוחזר ופטריות סימביוטיות – צעד חשוב בדרך להקמת חוות חקלאיות על הירח (טכנולוגיה)
הפיתוח המהפכני של חברת Glyde מבטיח לשים סוף לתספורות הביתיות העקומות: מערכת חכמה המבוססת על חיישני LiDAR ומציאות רבודה, שיודעת לזהות את תוואי הראש, להתאים את הלהבים בזמן אמת ולייצר דירוג שיער מדויק באופן אוטומטי - כל הדרך למראה מקצועי ללא מגע יד אדם וללא חשש מטעויות (טכנולוגיה)
דיוק קטלני של פחות מ-5 מטרים: הודו חתמה על עסקת בזק לייצור מקומי של מערכת ה-Suryastra, המבוססת על טכנולוגיית ה-PULS של אלביט מערכות. כפי שפורסם באתרים OdishaTV ו-India Defense News, המשגר הרב-קליברי יספק לצבא ההודי עליונות מוחלטת עם טווחים של עד 300 ק"מ – ויכולת לרסק מטרות בעומק האויב (בעולם)
ארה"ב הנפיקה איסור כניסה נגד השר לשעבר בממשלת צרפת ובכיר באיחוד האירופי תיירי ברטון, שלחם נגד תופעות פסולות ברשת | ברטון הוא גם זה ששיגר מכתב התראה למארק צוקרברג על התכנים הבעייתיים לטעמו בפייסבוק | רק לאחרונה נקנס אילון מאסק בקנס בלתי נתפס של 120 מיליון יורו על ידי האיחוד האירופי (חדשות)
האם המקצוע שלכם נמצא ברשימת 40 המשרות שבסכנת הכחדה בגלל הבינה המלאכותית? מחקר חדש מיפה את המשרות שבסכנת העלמות לצד המקצועות החסינים ביותר - מי באמת נמצא על הכוונת של המהפכה הטכנולוגית | "המהפכה התעשייתית" (חדשות, כלכלה)
פחות עסקאות, השקעות גדולות יותר: בצל המלחמה והאי־יציבות הגיאופוליטית, משקיעים בינלאומיים המשיכו להמר על החדשנות הישראלית - סייבר ובינה מלאכותית ריכזו כ־70% מההשקעות, והשוק מתבסס סביב עסקאות ענק ורוכשים אסטרטגיים (כלכלה, טכנולוגיה)
מנכ״ל טסלה אילון מאסק לעג לחברת Waymo לאחר שמכוניות אוטונומיות שלה נתקעו בצמתים וגרמו לעומסי תנועה, במהלך הפסקת חשמל נרחבת | ב־Waymo הסבירו כי מערכת הנהיגה האוטונומית שלהם מתוכננת להתייחס לרמזורים שאינם פועלים כאל צומת של עצור־וסע מכל הכיוונים, מה שהביא לעיכובים הרבים בתנועה (בעולם)
אלון מאסק טוען כי מהפכת הבינה המלאכותית תוביל לעולם שבו כסף וחיסכון יאבדו משמעות, והעוני ייעלם לחלוטין | אך מומחים וכלכלנים מובילים מזהירים: המציאות עלולה להיות שונה בתכלית, עם פערים חברתיים עמוקים יותר ומיליוני מובטלים חדשים ברחבי העולם (כלכלה)
היסטוריה בנאס"א: היזם והאסטרונאוט הפרטי ג'ארד אייזקמן (42) אושר הלילה בסנאט ברוב של 67 מול 30. המנהל ה-15 של הסוכנות נכנס לתפקיד בשיאה של סערה תקציבית, כשהוא נחוש להחזיר את ארה"ב לירח עד 2028 ולבלום את השאיפות של בייג'ינג (בעולם)
ינקי קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל, אמר הערב כי העסקה עם אנבידיה בקריית טבעון תיחתם ביום-יומיים הקרובים | לדבריו, הוא קיבל משר הביטחון ומשר החוץ אישור לקדם את המהלך להקצאת קרקע בפטור ממכרז ובהנחה של 51% עבור הקמת מרכז הפיתוח החדש |קוינט הוסיף: "אנחנו משלימים את העסקה עם אנבידיה, זו בשורה גדולה למדינת ישראל בכלל ולצפון בפרט" (כלכלה)