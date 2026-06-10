מהפכה: בעלי רכבים חשמליים ימכרו חשמל למדינה ויקבלו כסף

חברת ג'נרל מוטורס (GM) משחררת עדכון תוכנה חדשני המאפשר לחלק מבעלי הרכבים החשמליים שלה בארה"ב להזרים חשמל חזרה לרשת החשמל הציבורית. המהלך מהווה דוגמה נוספת ליצרניות רכב המזהות הזדמנויות עסקיות במגזר האנרגיה, בעקבות צעדים דומים של טסלה ופורד.

העדכון מרחיב את היכולות של מערכת האנרגיה הביתית של GM, שאיפשרה עד כה לרכב החשמלי לספק חשמל לבית במהלך הפסקת חשמל (Vehicle-to-Home או V2H). מעתה תאפשר המערכת גם הזנת חשמל ישירות לרשת הארצית (Vehicle-to-Grid או V2G), כאשר בעלי המערכת יוכלו למכור חשמל חזרה לחברות התשתית בזמנים שבהם קיים ביקוש גבוה.

כיצד זה עובד והיכן זה יושק?

GM תגזור עמלה מהתשלומים שיקבלו הנהגים ממכירת החשמל. דובר מטעם החברה ציין כי לחברה יש כבר אלפי משתמשים במערכת ה-V2H הביתית, אך סירב למסור נתון מדויק. אסים קפור, מנהל ההכנסות הראשי של GM Energy, מסר בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי החברה נמצאת בשיחות עם כ-10 חברות חשמל ותשתיות.

כדי שטכנולוגיית ה-V2G תפעל, GM זקוקה לשיתוף פעולה מצד חברות החשמל. להערכת קפור, ההשקה המסחרית של הטכנולוגיה צפויה להתרחש בחודשים הקרובים, ותתחיל במדינות קליפורניה וטקסס. במדינת מישיגן, GM כבר משתפת פעולה עם חברת החשמל DTE Energy בפרויקט פיילוט המקיף 30 מעובדי GM.

חברות החשמל מצדן ניגשות לרעיון ה-V2G בזהירות, בשל ההשקעה הנדרשת, חוסר הוודאות הטכנולוגי וכמות המשתמשים הנוכחית. בצעד זה, יצרניות הרכב הולכות בעקבותיה של טסלה ומנסות לבנות לעצמן זרם עסקי בתחום האנרגיה.

הדגמים התומכים והיכולות הטכנולוגיות

בעוד שרוב הרכבים החשמליים רק צורכים חשמל מהקיר כדי להטעין את הסוללה, GM מציינת כי טכנולוגיית הטעינה הדו-כיוונית שלה מאפשרת לחשמל לזרום גם החוצה מהרכב. הדגמים התומכים ביכולת זו כוללים את Chevrolet Equinox EV, GMC Sierra EV ו-Cadillac LYRIQ.

הטכנולוגיה הדו-כיוונית מאפשרת שני יישומים נפרדים: תמיכה בבית (V2H) שהופכת את הרכב החשמלי לגנרטור גיבוי ביתי במקרה של הפסקת חשמל, ותמיכה ברשת החשמל (V2G) שמחברת את הרכב לרשת החשמל המקומית דרך תוכניות ייעודיות של חברות החשמל המשתתפות בפרויקט.

כדי להשתמש ביכולת ה-V2H, הנהגים זקוקים לרכב תומך ולמערכת ה-V2H של GM Energy, הכוללת מטען דו-כיווני וערכת הפעלה מיוחדת. המערכת מסייעת לרכב להפעיל בבטחה את מכשירי החשמל הביתיים, ומונעת מהחשמל לזרום באופן מסוכן חזרה לקווי המתח הציבוריים שבהם עשויים לעבוד צוותי תיקון.

הפחתת עלויות והקלת העומס על הרשת

רשתות החשמל בארה"ב מתמודדות עם לחץ גובר עקב פגעי מזג אוויר קיצוניים, דרישת אנרגיה הולכת וגדולה מצד מרכזי נתונים ומגמת החישמול הכללית. בעת גלי חום או סופות חורף, הביקוש לחשמל מזנק, וכדי לעמוד בו, חלק מחברות החשמל נאלצות להפעיל תחנות כוח לגיבוי שהן יקרות ומזהמות במיוחד.

טכנולוגיית ה-V2G יכולה לאפשר לאלפי רכבים חשמליים חונים ומחוברים לחשמל להזרים כמויות קטנות של אנרגיה חזרה לרשת. עבור חברות החשמל, הרכבים החונים מהווים מקור עצום של אנרגיה מאוחסנת שיכול להפחית עומסי שיא, לתמוך ביציבות הרשת, ולצמצם את הצורך בשדרוגי תשתיות יקרים או בהקמת תחנות כוח חדשות.

עבור בעלי הרכבים, ה-V2G יכול לסייע בהורדת חשבונות החשמל על ידי הפחתת הצריכה מהרשת בשעות שיא יקרות – דבר שימושי במיוחד באזורים שבהם התמחור משתנה לפי שעות השימוש, כמו בקליפורניה. באזורים מסוימים, חברות החשמל אף עשויות לשלם ללקוחות שיזרימו חשמל מהרכב לרשת בזמני ביקוש שיא.

אתגרים ושאלות פתוחות

למרות היתרונות הפוטנציאליים, עדיין לא ברור האם הנהגים יאמצו את המהלך בהתלהבות. רבים מהם עשויים להעדיף לשמור על סוללת הרכב שלהם טעונה במלואה, במיוחד לאור החששות מבלאי הסוללה לאורך זמן.

בסופו של דבר, פתרון ה-V2G מעניק ערך מוסף לרכב שיושב בחניה ומשפר את יעילות ניצול האנרגיה. עבור הנהגים, הדבר עשוי להפחית את עלות הבעלות הכוללת על הרכב – שבפני עצמו כבר אינו דורש החלפות שמן או ביקורים בתחנות דלק. אפשרות זו עדיין מוגבלת כיום, אך היא צפויה להתרחב בעתיד.