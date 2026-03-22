קובה החלה במאמצים לשחזר את אספקת החשמל לאחר שהרשת שלה קרסה בפעם השנייה בתוך שבוע | שירותי הסלולר והאינטרנט כמעט ולא זמינים ברוב האזורים | נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נקט בצעדים משמעותיים לחסימת הגעת נפט לאי הקריבי (בעולם)
צוות חוקרים מאוניברסיטת פן-סטייט הצליח לתעד תופעה חשמלית נדירה - הבהובים כחולים בלתי נראים לעין אנושית שנוצרים על קצות העלים בזמן סופות רעמים | הממצא עשוי לשפוך אור חדש על יחסי הגומלין בין מזג האוויר לחשמל אטמוספרי והשפעתו על עצי היער (בעולם)
חברת הספנות האוסטרלית Incat Tasmania החלה בניסויי המנוע הראשונים של “China Zorrilla” - קטמרן באורך 130 מטר המונע כולו באמצעות סוללות בהספק חסר תקדים של 43 מגה-ואט-שעה | הספינה, שתשרת את חברת Buquebus בקו בין ארגנטינה לאורוגוואי, מסמנת מהפכה עולמית בתחום התחבורה הימית החשמלית (תחבורה)
פצצה אלקטרומגנטית - לנו כישראלים, המושג הזה מצלצל היטב, כאשר בשנה שעברה דווח ב'דיילי סטאר' הבריטי כי ישראל מתכננת להחשיך את טהרן הבירה באמצעות פצצה מהפכנית וחכמה, לא קטלנית - ויעילה במיוחד | מאז, מים רבים זרמו בירדן, וישראל כבר הספיקה לתקוף - ככל הנראה ללא שעשתה שימוש בפצצה המדוברת | בימים האחרונים חזרה פצצה דומה לכותרות - פצצת הגרפיט, לאחר שארה"ב החשיכה את קראקס הבירה באמצעותה - וחטפה את מנהיג המדינה | כל מה שרציתם לדעת על פצצות ההחשכה שמרעידות את טהרן (מגזין בבלי)
הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק המורה לחברת החשמל ולספקי המים לנתק את השירותים מנכסים הרשומים על שם אונר"א | החוק, שזכה לתמיכת האופוזיציה והקואליציה, נועד להוכיח ריבונות ישראלית מול ארגון שהוגדר כ"ארגון טרור" על ידי חברי כנסת (פוליטי, בארץ)
סין השלימה בהצלחה סדרת ניסויים בטיסת עפיפון החשמל הגדול בעולם - מיזם פורץ דרך שמבקש להפיק אנרגיה מרוח בגובה רב | העפיפון, ששטחו 5,000 מ״ר, נשלח לאוויר באמצעות בלון הליום, פורש עצמו בגובה של כ-300 מטרים ומושך כבלים המניעים גנרטור קרקעי | המערכת מציעה ייצוא חשמל בהיקף שנתי שיספיק לכ-10,000 בתים, תוך חיסכון משמעותי בשטח, בפלדה ובעלויות - ומציבה את סין בראש המהפכה באנרגיה מתחדשת (טכנולוגיה)
הרחובות של הוואנה מלאים במכוניות אמריקאיות צבעוניות וישנות שהפכו לסמל תרבותי ותיירותי, אך מאחורי הצבעוניות מסתתר סיפור של אמברגו מתמשך, משבר כלכלי ותשתיות קורסות | כעת, עם הפסקות החשמל הנרחבות שמטלטלות את האי, מתברר עד כמה ההיסטוריה התחבורתית של קובה קשורה ישירות למציאות האנרגטית והחברתית שלה (רכב)
מדענים חשפו תכונה חדשה בקרח: הוא מסוגל להפיק חשמל. והוא אף עושה זאת בשני מנגנונים שונים - ומספק הסבר חדש להיווצרות ברקים בעננים | הגילוי עשוי להוביל ליישומים מהפכניים באלקטרוניקה באזורים קרים ולהעמיק את הבנת תופעות טבע דרמטיות (בעולם)
הקמת מרכזי נתונים ותשתיות בינה מלאכותית בישראל יצרו בשנים האחרונות תעשייה חיונית לכלכלה ולביטחון המידע - עם משיכת ענקיות גלובליות כמו אמזון וגוגל לצד חברות ישראליות מובילות | בישראל, שבה 86% מהחשמל עדיין מיוצר מדלקים מזהמים, הצמיחה המהירה של חוות שרתים צפויה להכביד על המשק כולו - בפרט בגלל צריכת האנרגיה האדירה והצורך במים לקירור | הרשויות עדיין מגבשות מדיניות רגולטורית עדכנית, במטרה ליצור איזון בין קידום החדשנות הטכנולוגית לבין הצורך להבטיח יציבות צרכנית (כלכלה)
מהומה פרצה אמש במושב אחיסמך הסמוך לעיר לוד, לאחר שמשאית שעסקה בתיקון תשתיות פגעה בכבל המספק חשמל למספר בתי כנסת באזור | המתפללים שחששו שיווצר מצב בו אף אחד לא ייקח אחריות על האירוע, החליטו לעכב את המשאית - המשטרה התערבה (חדשות)
החברה שהפכה את עולם הרכב החשמלי מגבירה הילוך גם בשוק האנרגיה הבריטי: טסלה הגישה בקשה לרגולטור האנרגיה Ofgem לקבלת רישיון לספק חשמל לבתים ולעסקים בכל רחבי אנגליה, סקוטלנד וויילס | המהלך צפוי להציע ללקוחות פתרונות משולבים לטעינת רכבים, אגירת חשמל והזנתו חזרה לרשת - אך בשלב זה יעסוק רק בחשמל, ללא אספקת גז (טכנולוגיה)
לראשונה בהיסטוריה, מטוס נוסעים חשמלי ביצע טיסה מסחרית בין האמפטון לנמל התעופה JFK בניו יורק, והשלים מסע של 250 מייל ימי (463 ק"מ) בטעינה אחת בלבד | האירוע מסמן פריצת דרך טכנולוגית בדרך לתעופה נקייה ושקטה יותר, וממחיש את הפוטנציאל של מטוסים חשמליים להפחית משמעותית את פליטת המזהמים ולשנות את פני התחבורה האווירית בעתיד הקרוב (טכנולוגיה)
במהלך דיון הקבינט שנערך אמש, דנו השרים ונציגי מערכת הביטחון באופן בו צריך לפעול בשטח רצועת עזה ומול ארגון החמאס | השר רון דרמר: "חמאס ממצמץ, הלחץ הצבאי מביא לשינוי בעמדתו" | צחי הנגבי הגיב: "רסאן, תכבה להם את השמש, צריך להחשיך את עזה גם ביום" (פוליטי)