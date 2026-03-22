בבלי
משבר אנרגיה מעמיק

מדינה שלמה בלי חשמל ואמצעי תקשורת, לאחר שטראמפ שלח איומים

קובה החלה במאמצים לשחזר את אספקת החשמל לאחר שהרשת שלה קרסה בפעם השנייה בתוך שבוע | שירותי הסלולר והאינטרנט כמעט ולא זמינים ברוב האזורים | נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נקט בצעדים משמעותיים לחסימת הגעת נפט לאי הקריבי (בעולם)

הפסקת חשמל בקובה, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

קובה הודיעה היום (ראשון) כי החלה במאמצים לשחזר את אספקת החשמל לאחר שהרשת שלה קרסה בפעם השנייה בתוך שבוע, זאת בעקבות מצור נפט אמריקאי שפגע קשות בתשתיות האנרגיה הקיימות של האי.

משרד האנרגיה והמכרות של קובה מסר כי הוקמו מיקרוסיסטמים – מעגלים סגורים וקטנים יותר – בכל המחוזות של האי כדי לשחזר חשמל לשירותים חיוניים כמו בתי חולים, אספקת מים והפצת מזון.

שתי תחנות הכוח המופעלות בגז על ידי אנרגס פעלו בוואראדרו ובבוקה דה חרוקו, והחשמל הגיע לתחנת הנפט סנטה קרוז הסמוכה, כך מסר משרד האנרגיה ברשתות החברתיות.

בינתיים, שירותי הסלולר והאינטרנט כמעט ולא זמינים ברוב האזורים, מה שהשאיר רבים ללא אמצעי תקשורת כלל. ראש ממשלת קובה מנואל מררו אמר כי מאמצי השחזור מתבצעים ב"נסיבות מורכבות מאוד".

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

חודשים בלי חשמל

הרשת החשמלית של קובה הייתה על סף קריסה וחסרת יציבות במשך חודשים. הפסקת החשמל הכללית שארעה בשבת הייתה המקרה השלישי המרכזי החודש, כאשר רוב המערכת קרסה ב-4 במרץ בעקבות כשל במפעל תרמו-חשמלי מרכזי.

נשיא ארצות הברית החל לנקוט צעדים לחסימת הגעת נפט לאי הקריבי לאחר שוושינגטון הדיחה את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו ב-3 בינואר. ונצואלה סיפקה בעבר נפט לבעלת ברית קרובה בתנאים מועדפים.

מאז, טראמפ חתם על הפסקת היצוא הוונצואלי לקובה ואיים על מדינות אחרות בסנקציות אם ימכרו נפט לאי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר