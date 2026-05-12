קובה היא מדינת אי קומוניסטית בים הקריבי, הממוקמת כ-150 קילומטרים מדרום לפלורידה שבארה"ב. המדינה, שמונה כ-11 מיליון תושבים, נמצאת בשנים האחרונות במשבר כלכלי ואנרגטי חמור, המתעצם על רקע הסנקציות האמריקאיות והמצור הכלכלי המתמשך. בירת המדינה, הוואנה, ידועה ברחובותיה הצבעוניים ובמכוניות אמריקאיות עתיקות משנות ה-50, שהפכו לסמל תרבותי אך גם לעדות למצב הכלכלי הקשה.

תחת ממשל הנשיא דונלד טראמפ, המתיחות בין ארה"ב לקובה הגיעה לשיא חסר תקדים. טראמפ הטיל סנקציות חמורות על המדינה, כולל מצור נפט מוחלט שהביא לקריסת מערך האנרגיה הקובני. המשבר התעצם לאחר שארצות הברית עצרה את נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, בעל בריתה העיקרי של קובה, וחסמה את אספקת הנפט והכספים מוונצואלה להוואנה. טראמפ אף הצהיר כי קובה "מוכנה ליפול" וכי היא "הבאה בתור", תוך שהוא מאיים בהתערבות צבאית אפשרית.

המשבר האנרגטי בקובה הגיע לממדים דרמטיים, כאשר המדינה חווה הפסקות חשמל כלליות באופן תדיר - חמש פעמים בשנה האחרונה בלבד. יותר מ-10 מיליון תושבים נותרים שוב ושוב ללא חשמל, תקשורת סלולרית ואינטרנט, כאשר תשתיות החשמל המתפוררות והמחסור החמור בדלק מביאים את המדינה לקריסה. המצב האנרגטי הקשה משפיע על כל תחומי החיים: התחבורה והתעשייה קורסות, נהגים נאלצים להמתין חודשים בתורים דיגיטליים עבור ליטרים בודדים של דלק, ומפעלים בינלאומיים מפסיקים את פעילותם.

המצב הכלכלי בקובה קשה ביותר, כאשר המשכורת הממוצעת עומדת על כ-10 דולרים בחודש בלבד. העוני המחפיר, המחסור החריף במוצרי יסוד והקריסה הכלכלית מאלצים רבים מהתושבים לחיות בתנאים קשים ביותר. המשטר הקומוניסטי הקשוח ממשיך לשלוט במדינה, תוך שהוא מתמודד עם אתגרים פנימיים וחיצוניים חסרי תקדים.

על רקע המתיחות הגוברת עם ארה"ב, קובה מכינה את עצמה לאפשרות של עימות צבאי. סגן שר החוץ הקובני הבהיר כי "אנחנו מוכנים לעימות צבאי", והצבא הקובני נמצא בכוננות שיא. נשיא קובה מיגל דיאז-קאנל הצהיר כי "כל תוקפן ייתקל בהתנגדות בלתי חדירה", תוך שהוא מציב קו אדום נחרץ מול איומי טראמפ. המדינה קבעה יום אבל לאומי לאחר שדווח כי 32 חיילים ושוטרים קובניים נהרגו במהלך המבצע האמריקאי בונצואלה.

למרות המצב הקשה, החיים בקובה ממשיכים. הקהילה היהודית הקטנה במדינה, שמונה מאות איש בלבד, ממשיכה לשמור על מסורותיה. לאחרונה נרשם רגע היסטורי כאשר ספר תורה מהודר הוכנס למדינה הקומוניסטית לראשונה מזה מאה שנים, ביוזמת עסקנים וחסידים מארה"ב. קהילת "עדת ישראל" בהוואנה קיבלה את ספר התורה בשמחה רבה, ברגע שפרץ את כל המחסומים של המשטר הקשוח.

היחסים בין קובה לרוסיה נותרו הדוקים, כאשר רוסיה ממשיכה לספק תמיכה כלכלית ואנרגטית למדינת האי. לאחרונה אף דווח כי טראמפ אפשר למכלית נפט רוסית תחת סנקציות לעגון בקובה, מהלך שנתפס כהקלה משמעותית במצור האנרגטי. עם זאת, המצב הכללי נותר קשה, והעתיד של המדינה הקומוניסטית נותר בספק על רקע הלחצים הבינלאומיים והמשבר הפנימי המתמשך.