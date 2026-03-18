כך הצהיר נשיא קובה, מיגל דיאז-קאנל, בתגובה ישירה ולוחמנית לאיומים המגיעים מוושינגטון. דבריו נאמרו לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הכריז בפני עיתונאים כי הוא מאמין שיהיה לו ה"כבוד לקחת את קובה".

טראמפ הוסיף בנימה נחרצת כי הוא יכול לעשות במדינה "כל מה שהוא רוצה", בין אם מדובר ב"שחרור" האי ובין אם בכיבושו, תוך שהוא מציין כי קובה היא כעת "אומה מוחלשת מאוד".

המתח שהגיע לנקודת רתיחה נובע ממצור נפט אגרסיבי שהטילו האמריקאים, אשר החמיר משמעותית לאחר נפילת נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, שהיה ספק האנרגיה המרכזי של האי.

המצור הוביל לקריסת רשת החשמל, להפסקות חשמל ארציות שנמשכו כ-29 שעות ולמחסור חמור במזון ובתרופות בבתי החולים. בעוד טראמפ רומז כי קובה היא היעד הבא לאחר הפעולות מול איראן, בוושינגטון אף הציבו דרישה חד-משמעית להדחתו של דיאז-קאנל מהשלטון, דרישה שהוואנה דוחה בתוקף בשם הזכות להגדרה עצמית.

עבור העם הקובני, האיום של טראמפ ב"כיבוש לא ידידותי" הופך את מאבק האנרגיה למאבק על עצם קיומה של המדינה.