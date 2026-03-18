מדורו טייק 2?

"כל תוקפן ייתקל בהתנגדות בלתי חדירה": נשיא קובה משיב מלחמה לאיומי טראמפ

בעוד האי הקריבי נאבק בעלטה מוחלטת ובקריסת תשתיות תחת מצור אנרגטי, נשיא קובה מציב קו אדום נחרץ מול הצהרותיו חסרות התקדים של דונלד טראמפ | המאבק על ריבונות האי עובר מהרחובות החשוכים אל הזירה הבינלאומית, כששתי המדינות צועדות על סף התנגשות היסטורית (חדשות בעולם)

נשיא קובה, מיגל דיאז-קאנל (צילום: העמוד הרשמי של הנשיא)
"מול התרחיש הגרוע ביותר, לקובה יש ערובה אחת: כל תוקף חיצוני ייתקל בהתנגדות בלתי שבירה".

כך הצהיר נשיא קובה, מיגל דיאז-קאנל, בתגובה ישירה ולוחמנית לאיומים המגיעים מוושינגטון. דבריו נאמרו לאחר שהנשיא הכריז בפני עיתונאים כי הוא מאמין שיהיה לו ה"כבוד לקחת את קובה".

טראמפ הוסיף בנימה נחרצת כי הוא יכול לעשות במדינה "כל מה שהוא רוצה", בין אם מדובר ב"שחרור" האי ובין אם בכיבושו, תוך שהוא מציין כי קובה היא כעת "אומה מוחלשת מאוד".

המתח שהגיע לנקודת רתיחה נובע ממצור נפט אגרסיבי שהטילו האמריקאים, אשר החמיר משמעותית לאחר נפילת נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, שהיה ספק האנרגיה המרכזי של האי.

המצור הוביל לקריסת רשת החשמל, להפסקות חשמל ארציות שנמשכו כ-29 שעות ולמחסור חמור במזון ובתרופות בבתי החולים. בעוד טראמפ רומז כי קובה היא היעד הבא לאחר הפעולות מול איראן, בוושינגטון אף הציבו דרישה חד-משמעית להדחתו של דיאז-קאנל מהשלטון, דרישה שהוואנה דוחה בתוקף בשם הזכות להגדרה עצמית.

עבור העם הקובני, האיום של טראמפ ב"כיבוש לא ידידותי" הופך את מאבק האנרגיה למאבק על עצם קיומה של המדינה.

