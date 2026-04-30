תוכנית מעוררת מחלוקת עלתה בימים האחרונים בהודו: גורמים רשמיים בכוחות הביטחון בוחנים הצבת טורפי-על, ובהם תנינים ונחשים ארסיים, לאורך קטעי נהרות בגבול עם בנגלדש. המטרה המוצהרת: ליצור "גדר חיה" טבעית שתרתיע מהגרים בלתי חוקיים ומבריחים באזורים שבהם הקמת גדר פיזית היא משימה כמעט בלתי אפשרית.

על פי מזכר פנימי של "כוח ביטחון הגבולות" (BSF) מתאריך 26 במרץ, המפקדים הורו לבחון את "היתכנות פריסת זוחלים בפרצות נהריות פגיעות". המסמך דרש דיווח מפורט על "פעולות שננקטו" בעקבות ההנחיה, מה שמעיד על רצינות הבחינה של התוכנית.

הגבול הבלתי ניתן לחסימה

אורכו של הגבול בין הודו לבנגלדש מגיע ל-4,096 קילומטרים, כשהוא עובר דרך תנאי שטח מאתגרים במיוחד – גבעות תלולות, נהרות זורמים, עמקים עמוקים וביצות נרחבות. עד כה הצליחה ניו דלהי לגדר כ-3,000 קילומטרים מהגבול, אך הקטעים הנותרים עוברים באזורים נמוכים וביצתיים שבהם מתגוררות אוכלוסיות מקומיות משני עברי הגבול.

הקושי בגידור קטעים אלה נובע לא רק מהתנאים הפיזיים, אלא גם מהמציאות החברתית-תרבותית: לתושבים משני צידי הגבול שורשים אתניים ותרבותיים משותפים, זכר לחלוקת הודו ב-1947, מה שהופך את הגבול לפרוץ יחסית. ממשלת הודו מתמודדת עם אתגר מורכב של שמירה על ריבונות מול מציאות היסטורית ואנושית.

"אלימות ביו-פוליטית": ביקורת חריפה

התוכנית עוררה זעזוע וביקורת חריפה בקרב חוקרים, פעילי זכויות אדם ומומחי חיות בר. אנגשומן צ'ודהורי, חוקר גבולות, כינה את המהלך "אכזריות שיא ודה-הומניזציה של מהגרים". הוא הדגיש כי תנינים ונחשים אינם מסוגלים להבחין בין מסתנן בנגלי לאזרח הודי, וכינה זאת "דרך חדשה לחמש את הטבע נגד בני אדם – אלימות ביו-פוליטית מסוג חדש".

הרש מנדר, פעיל זכויות אדם, טען כי המהלך נועד להשאיר את המוסלמים הבנגלים בתחושת פחד מתמדת מפני שלילת אזרחותם והפיכתם לחסרי מדינה. ממשלתו של נרנדרה מודי טוענת זמן רב כי מהגרים חסרי תיעוד מהווים איום על המבנה הדמוגרפי של הודו, אך מבקרים רואים ברטוריקה זו התנכלות למיעוטים דתיים.