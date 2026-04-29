בבלי
מתחבקים ומסירים

נתניהו פרסם סרטון AI "קורע"; כך הגיב יאיר גולן שהופיע בו

נתניהו פרסם סרטון מבוסס על טכנולוגיית בינה מלאכותית, המציג את יריביו הפוליטיים יאיר לפיד ונפתלי בנט כמי שזהותם הפוליטית שלובה בזו של חברי הכנסת מהסיעות הערביות ויאיר גולן | האחרון הגיב: " אלה כישורים שיעזרו לך מאד כשתצטרך לחפש עבודה חדשה בקרוב" (בארץ)

הסרטון שפרסם נתניהו

ראש הממשלה פרסם הערב (רביעי) בחשבונו ברשת החברתית X סרטון וידאו המבוסס על טכנולוגיית עריכה של בינה מלאכותית, AI, המציג מסר פוליטי המכוון כלפי ראשי ממשלת השינוי לשעבר והנהגת האופוזיציה.

תחת הכותרת "מורידים את המסכות", הסרטון מציג את יאיר לפיד ונפתלי בנט במפגש ידידותי, כאשר במהלך הסרטון מבוצע מעבר ויזואלי שבו פניהם "מתחלפות" באלו של יו"ר רע"מ מנסור עבאס ויו"ר סיעת חד"ש-תע"ל אחמד טיבי. בסיום הסרטון מופיע גם יאיר גולן, כשהוא מוצג כחלק מאותו גוש פוליטי.

יאיר גולן, שהוצג בסוף הסרטון, בחר להגיב בנימה אישית המופנית ליכולות הטכנולוגיות שהוצגו וכתב: "יפה שאתה לומד להכין סרטונים של בינה מלאכותית. אלה כישורים שיעזרו לך מאד כשתצטרך לחפש עבודה חדשה בקרוב".

חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד בחרה לתקוף את העיתוי של פרסום הסרטון, תוך שהיא קושרת בינו לבין המצב הביטחוני והחברתי המורכב בישראל. בפוסט שפרסמה כתגובה ישירה לסרטון כתבה בן ארי: "ראש ממשלה באמצע מלחמה שלא נגמרת, אזעקות בצפון, הורים יושבים שבעה על הילדים שלהם שנרצחו ברחוב, על הבן החייל שיצא לקרב". בדבריה אלו מבקשת בן ארי להציב מראה מול ראש הממשלה בנוגע לסדרי העדיפויות של לשכתו בעת שחלקים נרחבים מהציבור מתמודדים עם השלכות המלחמה.

