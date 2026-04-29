אחרי שלילת ההנחות בארנונה, בתחבורה הציבורית ובמעונות היום – המערכה הכלכלית נגד לומדי התורנה עולה שלב משמעותי ומכוונת הפעם לצינור החמצן המרכזי של עולם התורה: התרומות. היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, מקדמת מהלך חסר תקדים שימנע מתורמים לקבל זיכוי מס על כספים שיועברו למוסדות שבהם לומדים צעירים שלא הסדירו את מעמדם בצה"ל. על ההשלכות והמשמעויות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

פגיעה בבטן הרכה

מאות גרודנאים התמקמו מול ביתו של הקצין הראשי במשטרה הצבאית תת אלוף יובל יאמין, כשחלק מהגרודנאים לא היססו ופרצו לחצר ביתו של מי שחתום דה פקטו על השלכתם של לומדי התורה לכלא הצבאי. שנים עשר גרודנאים נעצרו בחשד לפריצה שנחשבת לחסרת תקדים גם במושגים של הפלג. עורך הדין מנחם שטאובר המייצג את העצורים, תקף את התנהלות המשטרה בחריפות. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

שבירת משוואה

בפלג הירושלמי ניסו וגם הצליחו להראות לגורמי השלטון במדינה שמבחינתם אין יותר קווים אדומים. אם המדינה חוצה את כל הקווים האדומים - אז אין קווים אדומים. ירושלים ידעה היום את אחת ההפגנות הסוערות ביותר שלה, עם חסימה הרמטית של כל צומת גשר המיתרים ואזור התחנה המרכזית בבירה למשך שעתיים. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

טרור בשכונה החרדית

שבעה חודשים בדיוק מאז הפיגוע הקשה שהתרחש ערב יום כיפור האחרון באנגליה מחוץ לבית כנסת יהודי, הטרור האנטישמי היכה בממלכה המאוחדת כשהפעם שכונת גולדרס גרין על הכוונת. גוי אנטישמי התנפל על שני יהודים חרדים סמוך לתחנת אוטובוס בגולדרס גרין ופצע אותם פציעות שרק בנס הסתיימו בלי הרוגים בחסדי שמים. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.