D9 על עולם התורה

אחרי שלילת ההנחות בארנונה, בתחבורה הציבורית ובמעונות היום – המערכה הכלכלית נגד לומדי התורנה עולה שלב משמעותי ומכוונת הפעם לצינור החמצן המרכזי של עולם התורה: התרומות. היועצת המשפטית לממשלה, , מקדמת מהלך חסר תקדים שימנע מתורמים לקבל זיכוי מס על כספים שיועברו למוסדות שבהם לומדים צעירים שלא הסדירו את מעמדם בצה"ל. על ההשלכות והמשמעויות - במהדורת מעייריב שלפניכם.

פגיעה בבטן הרכה

מאות גרודנאים התמקמו מול ביתו של הקצין הראשי במשטרה הצבאית תת אלוף יובל יאמין, כשחלק מהגרודנאים לא היססו ופרצו לחצר ביתו של מי שחתום דה פקטו על השלכתם של לומדי התורה לכלא הצבאי. שנים עשר גרודנאים נעצרו בחשד לפריצה שנחשבת לחסרת תקדים גם במושגים של הפלג. עורך הדין מנחם שטאובר המייצג את ה, תקף את התנהלות המשטרה בחריפות. כל הפרטים - במהדורת מעייריב שלפניכם.

שבירת משוואה

בפלג הירושלמי ניסו וגם הצליחו להראות לגורמי השלטון במדינה שמבחינתם אין יותר קווים אדומים. אם המדינה חוצה את כל הקווים האדומים - אז אין קווים אדומים. ידעה היום את אחת ההפגנות הסוערות ביותר שלה, עם חסימה הרמטית של כל צומת גשר המיתרים ואזור התחנה המרכזית בבירה למשך שעתיים. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

טרור בשכונה החרדית

שבעה חודשים בדיוק מאז הפיגוע הקשה שהתרחש ערב יום כיפור האחרון באנגליה מחוץ לבית כנסת יהודי, הטרור האנטישמי היכה בממלכה המאוחדת כשהפעם שכונת גולדרס גרין על הכוונת. גוי אנטישמי התנפל על שני יהודים חרדים סמוך לתחנת אוטובוס בגולדרס גרין ופצע אותם פציעות שרק בנס הסתיימו בלי הרוגים בחסדי שמים. כל הפרטים במהדורת מעייריב שלפניכם.

הצבע ש"ס ותהיה עצניק
ליטאי שמצביע דגל
הרב שמידע. יפה מאד. תפגינו במקומות כאלה. מחכים להפגנות קפלניסטיות מול ביתה של גלי המרשעת הראשית, 24/7
אפרת
ההפגנות אפקטיביות רק מול בית היועמשית ובתי בגצ. יום יום שעה שעה. כל שאר ההפגנות רק מציקות לנו עצמנו.
יהודי
אתה באמת משווה את המהומות ברחוב לעבודת חקיקה? בוא נשים את הקלפים על השולחן: לצאת לרחוב, לחסום כבישים ולצעוק סיסמאות זה אולי מצטלם טוב ומפרק עצבים, אבל זה אפס תוצאות. חוץ מ'חילוץ עצמות' ואולי קצת כותרות בעיתונים של מחר – מה יצא מזה? זה הוריד שקל אחד מהמחיה? זה מנע פסיקה אחת של בג"ץ? בזמן שהמפגינים ש
אלי
חי בסרט!!!!! זה עובד יופייייייי עובדה שלא לוקחים לצבא שום עצניק מידיעה
ליב
תראה בן דביר הצליח לעצור את הבגצ נגדו איך ?אני אסביר בגצ קשוב לנניעס הוא רוצה להישאר רלוונטי איך שהוא וכשיש הצהרות עם כוח מוכח הוא מתקפל ולצערנו הנהגת המפלגות החרדיות הצהירה חזק מאוד ובשעת מבחן לא עשתה מאומה על כן אין לבגצ שום מניעה וחשש מהם ולגבי הפלג אכן רק שישתקו האחרים והכל יהיה בסדר
עיניים עם סמארטפון???
הפלג נואש, לא משנה כמה הם צווחים חזק יותר ויותר - המדינה לא מתרגשת.
האב רחמונעס

