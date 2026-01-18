אנטישמיות בבריטניה

D9 על עולם התורה: מערכת המשפט במסע של טירוף לייבוש תקציבי הישיבות והכוללים | הגרודנאים פגעו בבטן הרכה של המשטרה הצבאית - והסעירו את המדינה | הבטיחו וקיימו: הפלג הירושלמי שובר את המשוואה עם הפגנה חסרת מעצורים בבירה | טרור בגולדרס גרין: 2 חרדים נפצעו קשה בפיגוע דקירה | זעקת האברכים: הדרישה החד-משמעית מחברי הכנסת החרדים (מעייריב)
ממשלו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ דן באפשרות להציע מקלט ליהודי בריטניה, כך דווח בבריטניה | עורך הדין האישי של טראמפ, סיפר כי הוא מנהל מגעים עם מחלקת המדינה במטרה לספק מקלט מדיני ליהודים שרוצים להימלט מהאנטישמיות בבריטניה | הוא טען כי בריטניה "כבר אינה מקום בטוח עבור יהודים", וכי הוא "אינו רואה עתיד" עבור יהודים בבריטניה (בעולם)
ד"ר רחמה אלאדוואן, רופאה בריטית-פלסטינית בשירות הבריאות הלאומי הבריטי, הושעתה מתפקידה בזמן חקירה שמתנהלת נגדה בגין סדרה של הערות אנטישמיות שפרסמה באינטרנט | אלאדוואן דיברה על "עליונות יהודית", כינתה ישראלים כ-"גרועים מהנאצים" ואיימה ברצח (בעולם)
תיעוד אנטישמי פופולארי שעלה ביממה האחרונה ברשתות החברתיות והפך לוויראלי מראה כיצד צעיר המשוטט עם רכבו ברחובות לונדון משפריץ מים מרובה פלסטיק על עוברים ושבים בחזות יהודית חרדית במספר הזדמנויות, ביניהם על בחור ישיבה ואיש מבוגר שצעדו לתומם ברחוב | צפו בתיעוד (בעולם)
ראש הממשלה הבריטי קיר סטארמר גינה גם הוא את קריאות "מוות לצה"ל" שקרא זמר במהלך הופעה אנטישמית | סטארמר גם הביע ביקורת נגד BBC ששידרה את ההופעה ואת הקריאות האנטישמיות, ולא הפסיקה את השידור למראה המחזה המזעזע (חדשות)