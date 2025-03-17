עו"ד מנחם שטאובר הוא עורך דין חרדי המתמחה בייצוג בחורי ישיבה ומתחזקים בהליכים משפטיים צבאיים. שטאובר עוסק בעיקר בסוגיות הקשורות למעצר עריק, הליכי משטרה צבאית, ומקרים בהם בחורי ישיבה נתקלים במערכת האכיפה הצבאית. הוא ידוע בקרב הציבור החרדי כמי שמספק ייצוג משפטי במקרים רגישים הקשורים לשירות צבאי ולימודי תורה.

בפעילותו המקצועית, עו"ד שטאובר מטפל במקרים שבהם בחורי ישיבה נעצרים על ידי משטרת התנועה או המשטרה הצבאית. במקרה אחד שזכה לסיקור תקשורתי, נשכר שטאובר לייצג בחור ישיבה מתחזק שנעצר לבדיקה שגרתית על ידי משטרת התנועה, ובהמשך נשפט ל-14 ימים במעצר צבאי. במקרים כאלה, עו"ד שטאובר פועל לשחרור מרשיו ולהגנה על זכויותיהם המשפטיות במערכת המשפט הצבאית.

התמחותו של שטאובר בתחום המשפט הצבאי הופכת אותו לכתובת מרכזית עבור משפחות ועסקנים חרדיים המחפשים ייצוג משפטי במקרים של עריק או מעצרים צבאיים. הוא מכיר לעומק את ההליכים המשפטיים הצבאיים ואת הזכויות המגיעות לבחורי ישיבה במסגרת החוק הישראלי.

עבודתו של עו"ד שטאובר כוללת ליווי משפטי מלא החל משלב המעצר, דרך השימוע, ועד להליכים המשפטיים בבית הדין הצבאי. הוא פועל לצמצום תקופות המעצר ולמציאת פתרונות משפטיים המתאימים למצבם המיוחד של בחורי ישיבה ומתחזקים. במקרים רבים, הוא עובד בשיתוף פעולה עם עסקנים חרדיים ואישי ציבור כמו הרב משה צדקה.

הגישה המקצועית של שטאובר משלבת הבנה עמוקה של המערכת המשפטية הצבאית עם רגישות למצבם הייחודי של בחורי ישיבה. הוא מדגיש את חשיבות הייצוג המשפטי המקצועי במקרים של התנגשות בין לימודי תורה לבין דרישות השירות הצבאי, ופועל להבטיח שזכויותיהם של מרשיו יישמרו במלואן.

פעילותו של עו"ד שטאובר זוכה לתמיכה בקרב הציבור החרדי, המעריך את מסירותו והתמחותו בתחום הרגיש של משפט צבאי. במקרים שבהם מרשיו אינם משוחררים, הוא ממשיך לפעול במסגרת המשפטית תוך שימוש בכל הכלים העומדים לרשותו כעורך דין.