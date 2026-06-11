עו"ד מנחם שטאובר בכינוס מחוייבי גיוס בויז'ניץ ( צילום: באדיבות המצלם )

המתח בשיאו, השעון דופק לאחור: בעוד פחות משלוש שעות צפויות להתחיל מחאות הענק של פעילי 'הפלג הירושלמי' ברחבי הארץ, כאשר נכון לשעה זו המארגנים שומרים על עמום ומסרבים לחשוף את המוקדים המדויקים שבהם יתמקדו החסימות וההפגנות.

אלא שמאחורי הקלעים, הזירה המשפטית כבר רותחת: לקראת היציאה לרחובות, שיגר עו״ד מנחם שטאובר פנייה דחופה ומיועדת ישירות למפכ״ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, ובה אזהרה חמורה מפני המשך האכיפה הבררנית והאפליה האסורה והקשה הננקטת, לדבריו, באופן שיטתי כלפי המפגינים החרדים. בפנייתו החריפה והמנומקת, שהגיעה בעקבות אירועי המחאות האחרונות ברחובות העיר, הטיח עו"ד שטאובר האשמות קשות במפקדי הכוחות בשטח וציין כי התרחשו "שורת אירועים חמורים וקיצוניים בניגוד מוחלט לחוק".

עו"ד מנחם שטאובר ( צילום: אלמוג גבאי )

לדבריו, במהלך ההפגנות האחרונות נקטה המשטרה ביד קשה, אגרסיבית ובלתי מידתית בעליל כלפי המפגינים החרדים. עו"ד שטאובר פירט במכתבו שימוש נרחב וכמעט אוטומטי באלימות פיזית קשה, שימוש בבוטות בגז פלפל, השלכת רימוני הלם והפעלת אמצעים קשוחים לפיזור הפגנות – באופן שרומס באגרסיביות כל שמץ של שוויון באכיפה בהשוואה לכל ציבור מפגינים אחר במדינה.

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עו״ד מנחם שטאובר לא הסתפק באזהרות ודרש ממפכ"ל המשטרה להיכנס לעובי הקורה באופן מיידי, לעקוב מקרוב אחר התנהלות הכוחות שיפרסו בשעות הקרובות בשטח, ולהורות באופן חד-משמעי על ריסון מוחלט של השימוש באמצעים אלימים.

"יש להבטיח כי זכויות המפגינים ובראשן חופש הביטוי והמחאה הבסיסיים יישמרו ללא שום אפליה וללא משוא פנים", חתם עו"ד שטאובר את מכתבו רגע לפני שהרחובות מתחילים לבעור.

מכתבו של עו"ד שטאובר למפכ"ל המשטרה

מכתבו של עו"ד שטאובר למפכ"ל המשטרה ( צילום: באדיבות המצלם )