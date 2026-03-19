אירוע חריג התרחש בירושלים בהפגנה נגד הרכבת ברחוב יחזקאל, כאשר מפגינים שהביאו עימם ילדים ככל הנראה במטרה למנוע את פיזורם, נתקלו באלימות חריגה מצד השוטרים | באחד התיעודים נראה שוטר מושך עגלת תינוק (חרדים, משטרה)
כאב בן 30 שנה נמחק בשיחת טלפון: הסיפור שחסידי ויז'ניץ לא מעכלים | תיכוניסטים חרדים וחסידי קוז'ניץ בשיתוף פעולה חריג במרדף אחרי השלג | המשטרה "שלפה" את המסמכים - צה"ל הודף את הטענות | האם מערכת המשפט תדרוס את הכותל המערבי? כל הפרטים על הדיון מחר | גדולי ישראל בהתייחסות כואבת לאירועי אמש
תקרית חריגה התרחשה במהלך גל המעצרים בערים החרדיות בפרשייה שעליה מוטל צו איסור פרסום | בקרית ספר נעצר בכוחניות אברך שנחשד בטעות בריגול - והותקף קשות לעיני משפחתו | אחרי שהכוחות גילו שמדובר בטעות הם עזבו, והאברך פונה באמבולנס לקבלת טיפול | המשטרה: "התנגד ותקף את השוטרים" (חרדי)
האם החרדית שנדחפה באלימות עם בנותיה ע"י שוטרים בהפגנה בבני ברק, התבטאה בחריפות נגד אלימות המשטרה | ממשטרת ישראל נמסר בתגובה לסרטון: "אין מדובר בנשים תמימות, אלא בשתי נשים שנכחו בהפגנה בלתי חוקית" (חרדים)
לפני כשבועיים התקיימה הפגנה מרכזית מחוץ לכנס עידוד גיוס בנייני האומה בירושלים | מפגין שברח לכיוון אחד הבניינים הוכה קשות על ידי שוטר, שרכב על פרש משטרתי | המשטרה: "בשל מעשיהם פעלנו תוך שימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר" (אקטואליה, משטרה)