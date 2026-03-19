בתיעוד חריג מהפגנת חרדים קיצוניים בירושלים, נראים מספר בלשי משטרה כשהם מושכים עגלה ובה תינוק בכוח רב, ומתעמתים עם האב במקום.

תוך דקות מפרסום הסרטון, הוציאה המשטרה הודעת גינוי לאירוע והודיעה כי השוטרים נקראו מהזירה לתחקור מיידי.

"בהמשך לתיעוד שמופץ ברשתות בו נראים שוטרים מפנים מפר סדר שאוחז בחוזקה בעגלת תינוק, מפקד מחוז ירושלים ניצב אבשלום פלד, הנחה להוציא את השוטרים המעורבים מהשטח, ולהביאם לתחקור המקרה באופן מיידי."

מוקדם יותר היום דיווחה המשטרה על הפגנת הקיצוניים ברחוב יחזקאל נגד תשתיות הרכבת הקלה שמותקנות במקום:

"מאות פורעי חוק החלו לפני זמן קצר להפר את הסדר תוך גרימת נזק מכוון לרכוש ולתשתיות ציבוריות, תוך שהם פורצים לאתר עבודות הממוקם בציר, ומנסים לתקוף באלימות את העובדים במקום", נכתב בהודעה.

לפי המשטרה, "​קצינת משטרה הכריזה על הפרת סדר בלתי חוקית והורתה על התפזרות מרצון תוך מתן זמן סביר. משסירבו מפרי הסדר להישמע להנחיות והמשיכו באלימות, החלו כוחות המשטרה בפעולות לפיזורם תוך שימוש בכוח ובאמצעים להשלטת סדר, במטרה להשיב את מרקם החיים התקין על כנו, ולמנוע המשך גרימת נזק.

​במהלך הפעילות תקפו מפרי הסדר את השוטרים, והובילו לפציעתם של שלושה מהם, שנזקקו לקבלת טיפול רפואי, לאחר שאחד מהם אף ננשך ברגלו ע"י חשוד.

"משטרת ישראל רואה בחומרה פגיעה באנשי חוק הפועלים לשמירת הביטחון. נמשיך לאפשר את חופש המחאה והביטוי כחוק, אולם נפעל בנחישות וללא פשרות נגד אלימות, ונדליזם וכל ניסיון לשבש את הסדר הציבורי.