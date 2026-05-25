טיפול רפואי

נתניהו בבית החולים: הטיפול השגרתי שהפך לכותרות

ראש הממשלה נתניהו הגיע לבית החולים הדסה עין כרם בשעות אלו • מלשכתו הבהירה: מדובר בטיפול שיניים שתואם מראש | העדכון המלא (חדשות)

נתניהו וצלמים (צילום: משה נוי)

ראש הממשלה הגיע היום (שני) לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. הביקור עורר עניין תקשורתי, אך מלשכת ראש הממשלה מיהרה להבהיר את מהות הביקור.

"מדובר בטיפול שיניים שגרתי שנקבע מראש", נמסר מלשכת רה"מ בתגובה לפניות תקשורתיות. הביקור תואם מראש ואינו קשור לכל מצב רפואי דחוף או בלתי צפוי.

בית החולים הדסה עין כרם משמש כמרכז רפואי מרכזי עבור בכירי המדינה, ונתניהו ביקר בו בעבר במספר הזדמנויות. לפני מספר חודשים ביקר ראש הממשלה באותו בית חולים כדי לבקר פצועים מאירוע הנפילה בבית שמש.

כידוע, טיפולי שיניים מקצועיים דורשים לעיתים ביקורים במרכזים רפואיים מתקדמים. במיוחד בגיל מבוגר ובאישיות מאובטחת בדרג מדיני גבוה.

ראש הממשלה צפוי לחזור לפעילותו השגרתית בהמשך הערב, לאחר השלמת הטיפול הרפואי.

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

