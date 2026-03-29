ילד קטן - בן 4 וחצי בלבד נפל בליל שבת לתוך סיר מרק שהונח על הפלטה בבית הכנסת לטובת המתפללים במקום | הילד מורדם ומונשם ומטופל לפי הפרוטוקול, כאשר כמעט מחצית מגופו מכוסה בכוויות קשות, בחסדי שמיים - מצבו יציב | זה המסר של האם (חדשות)
במהלך ביקור הפצועים, נפגש ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש עם פנינה כהן ובנה שנפצעו קשה באסון, ועם אורפז אפריאט שהובהלה לחדר לידה בעקבות ההדף | נתניהו: "נשים גיבורות שמוכיחות את חוזקו של העם". מנכ"ל הדסה שליווה את הביקור: "מחויבים לטיפול בכלל אזרחי ישראל" (חדשות)
חייה של ילדה בת 7 אשר בלעה את הממתק ואת מקל האחיזה במהלך מסיבת חנוכה, ניצלו בחדר הניתוח בהדסה עין כרם | ד"ר אורגד: "אחת הבעיות המשמעותיות היא שכאשר המקל עובר למעי הדק, לא ניתן להוציא אותו באנדוסקופיה פשוטה, והוא עלול להתקדם ולהיתקע במעבר בין המעי הדק למעי הגס" (בריאות)
העתירו בתפילות, לקיים בנו חכמי ישראל: האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק פונה הבוקר לבית החולים הדסה עין כרם בעקבות חולשה | האדמו"ר צפוי לעבור צנתור בליבו בשעה הקרובה |הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי שמואל יעקב בן יענטא בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)
אנחת רווחה בקרב אלפי חסידי בעלזא, עם הישמע הבשורה המרנינה כי האדמו"ר מבעלזא שוחרר מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים לאחר שבוע של אשפוז | החסידים ממשיכים בתפילות לרפואתו השלמה, וקבלת הקהל תושהה בתקופה הקרובה (חסידים)
תיאור שבת בצל הקודש של האדמו"ר מבעלזא שאושפז בבית החולים בירושלים | האדמו"ר השתתף בתפילות השבת וכן בסעודות | יחד עם האדמו"ר שהו בנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, וכמה ממקורבים | מחר צפוי האדמו"ר לעבור הליך רפואי | החסידים מעתירים לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים (חסידים)
פעוט בן 3 נפצע באורח אנוש בהר גילה לאחר שפסנתר כבד נפל עליו | הוא פונה תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים הדסה עין כרם כשהוא מחוסר הכרה וסובל מחבלות חמורות בחזה ובבטן | הרופאים נאלצו לקבוע את מותו (בארץ)
חסידי ערלוי מעתירים בתפילות בימים אלו, לאחר שהאדמו"ר אושפז בבית החולים 'הדסה עין כרם', שעות אחדות לפני כניסת השבת, בעקבות חולשה כתוצאה מנפילה בביתו במהלך השבוע | שמן לתפילה רבי משה בן מרים בתוך שאר חולי ישראל (חסידים)