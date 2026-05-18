הרגל הפצועה והחולה ( צילום: דוברות הדסה )

משה קובלנץ בן 38 חזר מטיול במדבר יהודה אל ביתו בתקוע. כשיצא מהרכב, לבדו ובסנדלי שורש פתוחים, דרך על נחש שהכיש אותו מיד. מהבהלה העיף את הסנדלים רחוק, ובדקות הראשונות לא הרגיש דבר. אך כשהגיע אל השכנה לבקש עזרה, התמוטט על הסף.

ממש קרסתי ברגע שהצלחתי להזעיק עזרה", מספר משה. "הרגשתי את הרעל מתחיל להתפשט בוורידים. סבלתי מכאבי תופת, מקוצר נשימה, ופרפרתי באמבולנס". השכנה הזעיקה מיד אחות מהישוב, שכשראתה את ההכשה הבינה את חומרת המצב וקראה לאמבולנס שהסיע אותו במהירות להדסה עין כרם. משה, הנשוי להדר ואב לכרם בן שמונה וחצי חודשים, עוסק בלוגיסטיקה והפקות אירועים במדבר יהודה. בתחילה שיער שיקבל נוגדנים ויהיה בסדר, אך לא ידע שמדובר בנחש מסוג שרף עין גדי - שלא קיים בישראל ובעולם כולו נסיוב לארס שלו. ד"ר רועי קופמן, מומחה ברפואה פנימית ומתמחה בקרדיולוגיה בהדסה עין כרם, קיבל הודעה ממד"א על הגעת מטופל שהוכש על ידי נחש במצב קשה. "בבדיקות והערכה ראשונית התרשמתי שהפגיעה הלבבית היא המרכיב העיקרי במצבו הקשה", מסר ד"ר קופמן. "מה שמייד הוביל לחשוד בסוג הנחש - שרף עין גדי. זהו הנחש היחיד שהכשתו מתאפיינת בשוק על רקע לבבי". גם המיקום בו הוכש התאים לשטח הגאוגרפי בו ניתן למצוא את הנחש, שהארס שלו הוא הקטלני ביותר מכל הנחשים הארסיים המצויים בישראל. בבדיקת אקו התגלתה ירידה קשה בהתכווצויות הלב, ולאור התמונה הקלינית הוחלט לאשפזו ביחידה לטיפול נמרץ קרדיולוגי. מאבק על החיים מצבו של משה הוסיף להחמיר, והצוות היה ערוך אף למקרה שבו ידרש חיבור למכשיר לב ריאה (אקמו) באם יקרסו מערכות גופו. בהתייעצות עם המרכז הארצי להרעלות ועם פרופ' קובי אסף, מומחה ברפואה דחופה בהדסה המתמחה בפגיעות ארסיות של בעלי חיים, היה ברור שאין בנמצא נסיוב לסוג הנחש המכיש. "יש לנו בהדסה נסיוב להכשות נחשים ארסיים ואנו עושים שימוש בחומר, בעיקר בחודשי הקיץ", הבהיר ד"ר קופמן. "הוא קריטי להצלת חיים, אך אינו מכסה את הרעלן של נחש שרף עין גדי. על כן התחלנו בטיפול אינטנסיבי של חיבור לחמצן במינון גבוה ובמתן תרופות שמחזקות את פעולות כיווץ הלב ואף מרחיבות את כלי הדם שעברו כיווץ עקב הארסן". "מדובר במצב פיזי קשה ובסכנת חיים של ממש", הדגיש ד"ר קופמן. "6 השעות הבאות היו קריטיות. היינו ערוכים לכל החמרה ושמרנו על ניטור מלא של מערכות גופו, אך הטיפול המיידי והמאמצים הגדולים של צוות היחידה נשאו פרי. תוך מספר שעות החל שיפור במצבו וכעת הוא יצא מכלל סכנה".

( צילום: שאטרסטוק )

מקרה נדיר ומזל גדול

פרופ' קובי אסף הדגיש כי הכשת הנחש שרף עין גדי היא נדירה, לא פוגשים בה הרבה בחדרי המיון ובוודאי שלא בפגיעה כה קשה בלב. "זהו המקרה השני שאני מכיר לאורך הקריירה שלי", ציין. "המזל של משה היה לקבל טיפול מצוות יחידת הלב, זה היה בדיוק הטיפול המתאים והם עשו זאת מצויין".

במקרים שבהם מרגיש האדם את ההכשה ולא יודע באיזו חיה מדובר באופן ספציפי, אפשר לברר באמצעות בדיקות שונות. "שללנו שמדובר באפעה, ויחד עם זאת ה'שרפוטוקסין', מתוך הארס של הנחש, הוא הגורם שידוע בפגיעה שלו בלב ולכן כבר לא היה ספק שזה שרף עין גדי", הסביר פרופ' אסף.

"זכיתי לצוות שהציל אותי בדיוק בזמן"

הדר, אשתו של משה, נמצאת לצידו מאותם רגעים בהם הוזעקה על ידי השכנה. "אז עוד לא ידענו שמדובר היה בסכנת חיים של ממש. רק כשהגעתי התחלתי להבין את חומרת המצב", סיפרה. "לדברי הצוות הרפואי, התפקוד של משה בדקות הראשונות היה קריטי מאוד. אחרת היינו במקום שונה לגמרי".

משה והדר מסכמים את החוויה כמטלטלת, אך הודות לרגישות הצוות הם עברו אותה בשלום ובמעטפת חמה, אפילו בדאגה לבנם התינוק. "זכיתי לצוות שהציל אותי בהדסה - בדיוק בזמן", הדגיש משה. "במצב כזה, חשוב מאוד לפעול כמה שיותר מהר, גם כשיש ספק באשר להכשה".

"נכון להיום לבו של משה מתאושש ופועל באופן תקין, הוא עדיין מטופל ביחידה לטיפול נמרץ קרדיולוגי אך הולך ומתחזק", סיכם ד"ר קופמן. "אין ספק שבמקרים חריגים וקשים כאלה, בהם אחוזי התמותה הם גבוהים, ההגעה המיידית למערך הקרדיולוגי בהדסה והטיפול האינטנסיבי הצילו את חייו".