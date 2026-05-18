טראמפ מאבד את הסבלנות: "אתם משוגעים?"

הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מתח הבוקר (שני) ביקורת חריפה על ההצעה האיראנית המעודכנת שהועברה אמש לארצות הברית באמצעות פקיסטן. בראיון למגזין Fortune, טראמפ הביע תסכול עמוק מתוכן ההצעה, שלדבריו אינה עומדת בהבנות שהושגו בשיחות המקדימות.

"האיראנים צועקים כל הזמן. אני יכול להגיד לך דבר אחד - הם מתים לסגור עסקה", מסר טראמפ. "ואז הם שולחים לך נייר שלא קשור לעסקה שסגרת, אני אומר - אתם משוגעים?" הנשיא הוסיף בחריפות.

ההצעה החדשה: ללא אורניום וללא הורמוז

על פי הנמסר, ההצעה האיראנית החדשה שהועברה דרך פקיסטן אינה כוללת התייחסות לשני נושאים מרכזיים שעמדו במוקד המשא ומתן: תוכנית האורניום האיראנית ומיצרי הורמוז האסטרטגיים. השמטת שני נושאים אלה מההצעה עוררה תסכול בבית הלבן, שראה בכך נסיון להתחמק מהתחייבויות מהותיות.

יצוין כי אמש (ראשון) פרסם טראמפ ברשתות החברתיות מפה של המזרח התיכון, עליה מורכב דגל ארצות הברית ומשורטטים חיצים אדומים המכוונים ממספר כיוונים לעבר שטחה של איראן. "עבור איראן השעון מתקתק וכדאי להם לזוז מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום", הזהיר הנשיא.

ישראל: "תהיה פעולה משותפת"

בישראל מעלים כוננות לקראת אפשרות של תקיפה באיראן. אתמול (ראשון) שוחח ראש הממשלה בנימין נתניהו עם טראמפ בטלפון בשיחה שנמשכה זמן רב. על פי הנמסר, השניים דנו בתיאום הפעולות בין שתי המדינות.

המתיחות הגוברת באזור משקפת את המבוי הסתום שאליו הגיע המשא ומתן עם איראן. בעוד טהראן מנסה להציג עצמה כמוכנה להסכם, ההצעות שהיא מעבירה אינן עומדות בציפיות האמריקאיות ומעוררות תסכול גובר בבית הלבן.