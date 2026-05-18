ליברמן: 'עמאר יהיה שר הביטחון הלאומי הבא'

חבר הכנסת חמד עמאר ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הכריז היום (שני) בישיבת הסיעה כי ח"כ חמד עמאר יכהן כשר לביטחון לאומי בממשלה הבאה. ההכרזה מגיעה על רקע גל של הצטרפויות חדשות למפלגה והמאמצים לחזק את מעמדה לקראת הבחירות הצפויות.

עמאר, בן 60, משמש כיום כסגן יושב ראש הכנסת מטעם המפלגה, ונחשב לאחד מבכיריה. הוא מכהן בכנסת מאז 2009, למעט תקופה קצרה בין הבחירות לכנסת ה-21 לכנסת ה-22, ושימש בעבר גם כשר במשרד האוצר בממשלת בנט-לפיד. מסלול פוליטי ארוך חמד עמאר, יליד שפרעם, החל את דרכו הפוליטית כעוזרו של ליברמן בעת שזה כיהן כשר התשתיות הלאומיות ושר התחבורה. ב-1998 נבחר לחבר במועצת העיר שפרעם וכיהן בתפקיד עד 2003. ח"כ לשעבר שירלי פינטו קדוש מודיעה על כוונתה להתמודד בבחירות דוד קליין | 12:08 לקראת הבחירות לכנסת ה-18 ב-2009 שובץ עמאר במקום ה-12 ברשימת ישראל ביתנו ונבחר לכנסת. מאז, הוא שובץ במקומות גבוהים ברשימת המפלגה - במקום העשירי ברשימה המשותפת הליכוד-ישראל ביתנו לכנסת ה-19, במקום החמישי לכנסת העשרים, ובמקום השישי בבחירות האחרונות.

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן ( צילום: חיים גולדברג/Flash90 )

ניסיון ממשלתי

בכנסת העשרים, לאחר כניסת המפלגה לקואליציה ביוני 2016, נבחר עמאר לשמש כסגן יושב ראש הכנסת. בכנסת ה-23 המשיך לכהן בתפקיד זה מטעם מפלגתו.

עם הקמת הממשלה ה-36 של בנט ולפיד, הושבע עמאר לתפקיד שר במשרד האוצר, תחת יו"ר מפלגתו ליברמן שכיהן כשר האוצר. אולם בפועל, התיקון לחוק היסוד שנועד להסדיר את מעמדו לא התקבל, ולכן הוא נחשב כשר ללא תיק.

חיזוק המפלגה

ההכרזה על מינויו של עמאר מגיעה בעיתוי שבו ישראל ביתנו מנסה לחזק את מעמדה בזירה הפוליטית. בשבועות האחרונים הצטרפו למפלגה דמויות בולטות, ביניהם שרון שרעבי, אחיו של השבוי שנרצח בעזה, קצין המילואים הפצוע ישראל בן שטרית, וראש מועצת מטולה דוד אזולאי.

כאמור, ליברמן הבהיר לאחרונה כי יקים אך ורק קואליציה 'ציונית' על בסיס קווי יסוד ברורים, ביניהם גיוס לכולם, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר, כינון חוקה, והגבלת כהונת ראש ממשלה לשתי קדנציות. לדבריו, "נתניהו מסרב לתנאים הללו ולכן אין לו מקום בממשלה הבאה".