יו"ר ש"ס אריה דרעי ניצב לימינו של ראש הממשלה נתניהו ותוקף את ראשי מערכת הביטחון לשעבר וטוען כי הם פוגעים במדינה למען רווח פוליטי. דרעי הגדיר את המערכה כ"מלחמת אין ברירה" עם הישגים כבירים | התגובה המלאה (פוליטי מדיני)
השותפים לשעבר בני גנץ וגדי איינקוט, התעמתו הערב לאחר שהאחרון רמז בראיון הערב כי הוא תומך בהקמת ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות, מהלך שיכל להוות פתרון במקרה שגוש השמאל לא יצליח להגיע ל-61 המנדטים הדרושים בבחירות (פוליטי)
חבר הכנסת איזנקוט אמנם עובר בסקרים את אחוז החסימה, אך לא מצליח להתרומם למספר דו-ספרתי | הבוקר הוא שלח מכתב לראש הממשלה נתניהו בנוגע לחוק הגיוס, לו הוא קורא, כמו עוד חבריו לצד הפוליטי "חוק ההשתמטות" (חדשות חרדים)