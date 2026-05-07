ח"כ אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, במסיבת עיתונאים ( צילום: מרים אלסטר/Flash90 )

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת ישר! גדי איזנקוט קיימו אמש (שלישי) מפגש ממושך, במסגרתו הוחלט על המשך והעמקת השיח בין שתי המפלגות. בסיום המפגש הנחו השניים את צוותיהם להעמיק את שיתופי הפעולה על מנת להביא לניצחון קואליציית השמאל והקמת ממשלה.

המפגש מגיע על רקע לחצים גוברים בגוש האופוזיציה לאיחודים ושיתופי פעולה לקראת הבחירות הצפויות. כזכור, גם הבוקר יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן פנה לאיזנקוט בקריאה להכריע בין שני מסלולים: להצטרף לאיחוד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, או להצטרף למפלגת הדמוקרטים. ליברמן: "צריך להכריע, לא לנהל סבבים" ליברמן הציג לאחרונה את תפיסתו הביטחונית והפוליטית במסיבת עיתונאים, בה הדגיש כי "הבעיה האמיתית היא סבבי המלחמות". לדבריו, "אי אפשר לבסס חברה נורמלית כשאתה מנהל סבבים כל כמה שנים. כשאני אומר שצריך לסיים את הסבבים, אני אומר שחייבים להכריע". יו"ר ישראל ביתנו הבהיר גם כי "יתהפך העולם - לא אשב עם נתניהו", והכריז על דרישה לגיוס גם של 'העילויים'. בנוסף, הוא תקף את יו"ר רע"מ מנסור עבאס בטענה כי "עבאס רוצה להיות ש"ס של הערבים".

מסיבת העיתונאים של גדי איזנקוט ויורם כהן ( צילום מסך )

איזנקוט: "אין פה אגו, יש מחויבות"

איזנקוט, שהצטרף אליו לאחרונה ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, הדגיש במסיבת עיתונאים משותפת כי "מה שמנחה אותי זה הניצחון, אין פה אגו, אין פה שיבוצים, יש פה מחויבות עמוקה להחליף את הממשלה הזו". כהן הכריז כי ההצטרפות למפלגת ישר! היא "צו 8" עבורו, והבהיר: "לתת לממשלה הנוכחית שכשלה להמשיך להוביל את מדינת ישראל - זה מסוכן למדינה".

בנוגע לשאלת איחודים נוספים בגוש האופוזיציה, מסר איזנקוט כי המטרה המרכזית היא ניצחון בבחירות, תוך שהוא מדגיש את המחויבות להחלפת הממשלה הנוכחית. כעת נראה שהשניים אכן בדרך לחבור למפלגה אחת.