בנט ואיזנקוט נפגשו אתמול: דנו במהלכים בגוש התיקון

ראש הממשלה לשעבר ויו"ר מפלגת 'ביחד' נפתלי בנט, והרמטכ"ל לשעבר ויו"ר מפלגת 'ישר!' גדי איזנקוט, נפגשו אתמול (ראשון) לראשונה אחרי תקופה ארוכה. המפגש התקיים על רקע ההיערכות לקראת פיזור הכנסת הצפוי והבחירות המוקדמות.

על פי הנמסר מלשכת בנט, במהלך הפגישה דנו השניים במהלכים הנדרשים בגוש התיקון והתקווה לקראת פיזור הכנסת, הובלתו לניצחון ולהקמת ממשלה ציונית על בסיס ברית המשרתים. בסיום המפגש סיכמו השניים להמשיך ולהיפגש בקרוב.

המפגש מצטרף לסדרת מגעים אינטנסיביים שמנהל איזנקוט בימים אלה עם גורמים שונים בזירה הפוליטית. כפי שדווח בבבלי, יו"ר 'ישר!' קיים לאחרונה גם פגישה עם חילי טרופר, שעזב לאחרונה את בני גנץ, במסגרת בחינת אפשרות להצטרפותו למפלגה.

במקביל, איזנקוט קיים מפגש ממושך עם אביגדור ליברמן, במסגרתו הוחלט על העמקת שיתוף הפעולה בין שתי המפלגות. השניים הנחו את צוותיהם להעמיק את שיתופי הפעולה על מנת להביא לניצחון קואליציית השמאל והקמת ממשלה.